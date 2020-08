Probabili formazioni Psg Bayern Monaco/ Quote, Icardi verso la panchina (finale)

Riflettori puntati sulle probabili formazioni di Psg Bayern Monaco, la partita che andrà in scena questa sera alle ore 21,00 tra le mura dell’Estadio da Luz di Lisbona, quale finale della Champions League 2020. Siamo dunque impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Tuchel come di Flick per quella che dovrebbe essere la serata più importante della loro carriera come allenatori: di certo hanno preparato con cura i rispettivi schieramenti, dove senza dubbio vi saranno grandi conferme. Sarà così specialmente per l’allenatore del club bavarese, che dopo aver schierato il medesimo 11 ai quarti come in semifinale, anche questa sera dovrebbe fare suo il motto “squadra che vince non si cambia”: e con campioni al top della condizione della levatura di Robert Lewandowski non abbiamo dubbi che questa sarà la mossa giusta. Varierà invece dall’11 perfetto Tuchel, che per questa finale di Champions League non dovrebbe avere al top della condizione alcuni giocatori come Navas e Verratti ma i fan del Paris Saint Germain non abbiano timore, perchè i sostituti sono di primo livello e in grande forma, come hanno dimostrato i netti successi rimediati ai quarti come in semifinale (con Atalanta e Lipsia). Allora non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Psg Bayern Monaco.

QUOTE E PRONOSTICO

Andando ad esaminare anche il pronostico di questo match, finale della Champions League 2020, vediamo subito che nonostante ci attenda una partita intensa, pure sono i tedeschi i netti favoriti alla vigilia. Il portale di scommesse Snai nell’1×2 ha fissato a 3.20 il successo del Psg contro il più basso 2.05 segnato per la vittoria del Bayern Monaco: il pari vale 4.00 la posta in palio.

LE PROBABILI FORMAZIONI PSG BAYERN MONACO

LE MOSSE DI TUCHEL

Come appena accennato prima, per disegnare le probabili formazioni di Psg Bayern Monaco, Tuchel potrebbe contare alcuni giocatori assenti, ma questo non sarà un problema per la squadra francese, che ha dimostrato grandissima tenuta e compattezza. Dato il 4-3-3 iniziale ecco che allora già in difesa non dovrebbe mancare il capitano Thiago Silva, al centro del reparto con Kimpembe: saranno Kehrer e Bernat ad agire dal primo minuto in corsia. Con Verratti poi fermo in panchina, nel centrocampo a tre non mancherà l’ottimo Marquinhos, davvero in grande stato di grazia: con lui sarà spazio per Paredes e Herrera, anche se non mancano alternative in panchina. Saranno poi maglie consegnate nell’attacco stellare del Psg: pronti dal primo minuto Di Maria, Neymar e Mbappe, con l’ex Inter Mauro Icardi panchinaro di lusso e possibile jolly a metà del match.

LE SCELTE DI FLICK

Flick invece non si discosterà dal classico 4-2-3-1 che tanta gloria gli ha regalato in questa stagione e che certo darà conferme anche oggi, giorno della finale della Champions League. Per le probabili formazioni di Psg Bayern Monaco poi il tecnico avrà a disposizione una rosa al completo: pure ci sarà spazio solo per i soliti titolari. Ecco allora che saranno pronti Kimmich, Boateng, Alaba e Davies per la difesa, posta di fronte al numero 1 Neuer. Immancabili a centrocampo Thiago Alcantara e Goretzka, con Muller che invece verrà avanzato, proprio alle spalle dell’attacco, come al suo solito. E qui è attesa la stella del match ovvero il supergoleador Robert Lewandowski, su cui posano le maggiori speranze dei tifosi tedeschi per la vittoria della Coppa oggi. Con il polacco ecco pronti sull’esterno anche Gnabry (match winner contro il Lione in semifinale) e l’ex Inter Ivan Perisic, rinato sotto la direzione di Flick.

IL TABELLINO

PSG (4-3-3): 16 Rico; 4 Kehrer, 2 Thiago Silva, 3 Kimpembe, 14 Bernat; 8 Paredes, 5 Marquinhos, 21 Herrera; 11 Di María, 7 Mbappé, 10 Neymar All. Tuchel

BAYERN MONACO (4-2–3-1): 1 Neuer; 32 Kimmich, 17 Boateng, 27 Alaba, 19 Davies; 18 Goretzka, 6 Thiago; 14 Perisic, 25 Müller, 22 Gnabry; 9 Lewandowski All. Flick



