Mauro Icardi, cessione definitiva al Psg/ All’Inter 50 milioni più 8 di bonus

Mauro Icardi è ormai definitivamente un giocatore del Psg: all’Inter vanno 50 milioni di euro più altri 8 di bonus, legati alcuni a obiettivi personali del calciatore e altri ai risultati di squadra. Per l’annuncio a questo punto mancano davvero solo questioni tecniche, i famosi dettagli: arriverà oggi o più probabilmente domani, data della scadenza fissata per il riscatto nel contratto stilato lo scorso settembre, al momento del prestito. Si concretizzerà in questo modo quella che è la seconda cessione più remunerativa nella storia dei nerazzurri dopo quella di Zlatan Ibrahimovic.

L’Inter chiude dunque bene la tormentata vicenda Mauro Icardi, con soddisfazione di tutte le parti perché comunque anche il Paris Saint Germain ottiene uno sconto rispetto alla cifra pattuita un anno fa per l’eventuale riscatto: d’altronde in mezzo c’è stato il Coronavirus, che impone sacrifici a tutti e farà verosimilmente ridimensionare le cifre di molti affari. L’Inter comunque si può dire soddisfatta, perché Mauro Icardi non sarebbe più tornato a Milano (spaccatura definitiva con l’ambiente, fuori dal progetto di Antonio Conte) e questo poteva mettere la società nerazzurra in una posizione più debole in una trattativa che invecve è andata più che bene.

MAURO ICARDI: FINE DI UN’ERA PER L’INTER

L’Inter, pur di chiudere l’affare con il Psg, non ha voluto correre il rischio di un’altra estate di polemiche, magari con il rischio di un inserimento della Juventus per Mauro Icardi. A tal proposito, va osservato che resiste pure la cosiddetta clausola anti-Juve: se l’attaccante tornasse in Serie A, il Psg dovrà pagare altri 15 milioni ai nerazzurri. I 50 milioni rappresentano per l’Inter una plusvalenza praticamente totale, Maurito è infatti iscritto a bilancio a poco meno di due milioni. Per i nerazzurri, dunque, la cessione di un giocatore al di fuori dal progetto tecnico è fondamentale per sistemare i conti.

Questa è comunque la fine di un’era, perché non si può dimenticare che Icardi è stato per ben sei anni, dal 2013 al 2019, un giocatore fondamentale per l’Inter: i suoi numeri parlano chiaro, si contano infatti ben 124 gol in 219 presenze, che fanno di Mauro Icardi un bomber da prime dieci posizioni nella classifica dei marcatori di tutti i tempi dell’Inter. Quella epoca però è definitivamente chiusa, l’Inter infatti ha voltato pagina cercando di tagliare i ponti con il passato (vedi le partenze anche di Ivan Perisic e Radja Nainggolan nella stessa estate) e ora il futuro potrà essere finanziato anche con i soldi derivanti dalla cessione dell’ex capitano Mauro Icardi.



