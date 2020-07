Probabili formazioni Roma Fiorentina/ Diretta tv: Castrovilli squalificato (Serie A)

Roma Fiorentina si gioca domani sera alle ore 19.30, quando le due formazioni scenderanno in campo per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A allo stadio Olimpico. Sfida di enorme tradizione, parlando delle probabili formazioni di Roma Fiorentina dobbiamo sottolineare che saranno interessanti soprattutto le mosse di Paulo Fonseca, perché la lotta fra Roma e Milan per evitare i preliminari di Europa League è uno dei pochi temi ancora aperti del nostro campionato. Dopo la facilissima vittoria contro la Spal, si alza il cofficiente di difficoltà contro la Fiorentina, reduce dal pareggio contro l’Inter. I viola di Beppe Iachini sono già salvi, ma certamente non vorranno fare brutta figura su un palcoscenico sempre prestigioso come l’Olimpico (anche a porte chiuse). Ecco perché adesso è molto interessante scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Roma Fiorentina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo inoltre che la diretta tv di Roma Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, naturalmente per gli abbonati alla televisione satellitare. Questo significa che pure la diretta streaming video sarà riservata a loro, tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

LE MOSSE DI FONSECA

Dopo la “passeggiata” di Ferrara, le probabili formazioni di Roma Fiorentina cosa ci dicono per i giallorossi di Paulo Fonseca? In difesa, considerando che ci sono alcuni acciaccati, potrebbe essere chiesto il bis a Mancini, Smalling e Kolarov davanti a Pau Lopez, in fondo mercoledì non hanno fatto troppa fatica. A centrocampo ci aspettiamo la conferma di Bruno Peres a destra dopo la clamorosa doppietta, a sinistra Spinazzola è in leggero vantaggio su Zappacosta. In mezzo dovrebbe tornare titolare Veretout, grande ex della partita, probabilmente affiancato da Diawara visto che solo Cristante ha giocato tutta la partita con la Spal. In attacco c’è più scelta: facile immaginare che tornino titolari Mkhitaryan e Dzeko dopo il riposo nell’infrasettimanale, così però resta una sola maglia, contesa soprattutto da Carles Perez e Pellegrini, mentre è più difficile che Zaniolo parta titolare.

LE SCELTE DI IACHINI

Le probabili formazioni di Roma Fiorentina ci dicono per i viola innanzitutto che Castrovilli è squalificato, dunque dovrebbe tornare titolare Pulgar, entrato solo nel finale a San Siro, per completare il trio nel cuore del centrocampo con Badelj e Duncan. A destra potrebbe agire di nuovo Venuti mentre a sinistra Beppe Iachini potrebbe osare di più e schierare Chiesa, logicamente con compiti molto più offensivi a sostegno della coppia d’attacco, dove quasi certamente ci sarà dal primo minuto Ribery, affiancato da uno fra Kouamé e Cutrone, che sono in ballottaggio. Infine, nel modulo 3-5-2 dei gigliati, ecco la difesa dove potrebbero essere confermati in blocco Milenkovic, Pezzella, Caceres e il portiere Terracciano, grande protagonista a San Siro.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

Squalificati: nessuno.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Pulgar, Badelj, Duncan, Chiesa; Kouamé, Ribery. All. Iachini.

Squalificato: Castrovilli.



