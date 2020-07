Diretta Inter Fiorentina/ Streaming video tv: Ribery sfida Conte (Serie A)

Inter Fiorentina, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, si gioca alle ore 21.45 di stasera, mercoledì 22 luglio 2020, per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Ci avviciniamo alla diretta di Inter Fiorentina con diversi temi d’interesse legati a questa classica partita del calcio italiano: i nerazzurri dopo il pareggio a Roma continuano il loro inseguimento al secondo posto e vogliono tornare alla vittoria anche per tenere accese il più a lungo possibile le residue speranze scudetto – comunque già un enorme passo avanti, è bene ricordare che l’Inter non si trovava più così in alto in campionato dall’ormai lontano 2011. Di fronte c’è la Fiorentina di Beppe Iachini, che sta vivendo un buon momento di forma e che con la vittoria di domenica contro il Torino ha agguantato la salvezza. Questo però significa che pure le motivazioni potrebbero pendere dalla parte dell’Inter, fermo restando che la Fiorentina potrà godere della massima serenità per cercare un risultato di prestigio a San Siro, un palcoscenico che resta affascinante anche a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE INTER FIORENTINA

La diretta tv di Inter Fiorentina sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico tutti gli abbonati potranno rivolgersi a Sky Sport Uno o Sky Sport Serie A, rispettivamente ai numeri 201 e 202 del loro decoder. Inoltre ci sarà anche la possibilità di seguire la partita tramite il servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go che, senza costi aggiuntivi, si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

Esaminando le probabili formazioni di Inter Fiorentina, ecco che Antonio Conte potrebbe puntare a centrocampo sulla coppia Barella-Brozovic, arretrando il croato e ridando posto a Eriksen come trequartista, senza comunque dimenticare che per entrambe le posizioni è un nome valido pure il grande ex Borja Valero. In attacco dovrebbe tornare titolare Lukaku ed è allora possibile un ballottaggio sudamericano fra Lautaro Martinez e Sanchez. Gli esterni hanno un ruolo sempre dispendioso e allora occhio al turnover nei dubbi Young-Biraghi e Candreva-Moses, mentre in difesa non ci dovrebbero essere novità di rilievo e ipotizziamo dunque il terzetto con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Quanto alla Fiorentina, Beppe Iachini potrebbe confermare l’anomalo 3-5-2 visto contro il Torino: in porta Terracciano perché Dragowski è ancora acciaccato, in difesa Ceccherini cerca spazio a uno tra Milenkovic e Caceres al fianco di Pezzella. A centrocampo Chiesa può giocare a destra con l’ex Dalbert a sinistra; in mezzo si prospetta un ballottaggio fra Castrovilli e Ghezzal per affiancare l’altra mezzala Duncan a supporto del regista Pulgar. Confermato naturalmente Ribéry, come suo partner d’attacco ecco addirittura un ballottaggio a tre con Vlahovic, Cutrone e Kouame a giocarsi la maglia da prima punta.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Inter Fiorentina, possiamo notare che secondo le quote offerte dall’agenzia Snai i nerazzurri partono certamente favoriti. Infatti il segno 1 per la vittoria dell’Inter è quotato a 1,45, poi si sale già di molto in caso di pareggio perché il segno X è quotato a 4,75, infine un colpaccio della Fiorentina varrebbe 6,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



