Probabili formazioni Roma Inter/ Quote: quante assenze per Mourinho (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER: GIALLOROSSI DECIMATI, CHI GIOCHERÀ?

Le probabili formazioni di Roma Inter ci accompagnano naturalmente verso la grande sfida della sedicesima giornata di Serie A, il big-match all’Olimpico che stasera sarà speciale per molti motivi a cominciare dagli incroci dei grandi ex Mourinho e Dzeko con i rispettivi passati, ma naturalmente soprattutto per l’importanza della posta in palio per la classifica.

L’Inter è sempre più vicina alla vetta, arriva dalla vittoria di mercoledì contro lo Spezia e naturalmente se oggi espugnasse l’Olimpico farebbe un ulteriore salto di qualità: i nerazzurri ultimamente vincono e convincono, l’obiettivo della seconda stella sembra dunque sempre più credibile. La Roma invece deve rialzarsi subito dalla sconfitta di Bologna, brutto stop nella corsa verso il quarto posto: contro l’Inter non sarà facile, ma riuscirci potrebbe valere doppio. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Roma Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I nerazzurri partono favoriti nonostante il fattore campo: il segno 2 è quotato a 1,97, mentre poi si sale a quota 3,60 per il pareggio (segno X) e fino a 3,75 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER

LE MOSSE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Inter ci sono problemi evidenti per il grande ex Mourinho, che mercoledì contro il Bologna ha perso (oltre alla partita) Abraham e Karsdorp per squalifica, mentre El Shaarawy si è fatto male. Lo Special One dovrebbe di conseguenza tornare alla difesa a quattro, mandando di nuovo in campo da titolare Vina naturalmente come terzino sinistro per completare una linea con Mancini, Smalling ed Ibanez davanti al portiere Rui Patricio.

In attacco invece Shomurodov sarà la punta centrale, sostenuto da Zaniolo, Carles Perez e Mkhitaryan che agiranno alle sue spalle sulla linea della trequarti nel modulo 4-2-3-1 giallorosso. Le notizie migliori sono in mediana, dove la Roma potrà schierare la sua coppia titolare formata da Veretout e Cristante: almeno qui, non dovrebbero esserci dubbi.

LE SCELTE DI INZAGHI

Non tutto è perfetto anche per Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Roma Inter, in particolare in difesa dove potremmo rivedere il terzetto formato da D’Ambrosio, Skriniar e Dimarco davanti al portiere e capitano Handanovic, anche se naturalmente fino all’ultimo momento si cercherà di recuperare Bastoni mentre bisognerà aspettare ancora per rivedere De Vrij e anche Ranocchia.

Stante l’assenza di Darmian, a centrocampo oggi sarà un test importante per Dumfries come esterno destro, mentre nel cuore della mediana si ricomporrà sicuramente il terzetto di riferimento formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu e vedremo ancora Perisic, anche perché Dimarco potrebbe servire in difesa. Non dovrebbe infine esserci alcun dubbio in attacco, dove il grande ex Dzeko sarà titolare, naturalmente al fianco di Lautaro Martinez.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, Carles Perez; Shomurodov. All. Mourinho.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.



