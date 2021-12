Video/ Bologna Roma (1-0) gol e highlights: Svanberg stende Mourinho (Serie A)

VIDEO BOLOGNA ROMA 1-0: GLI HIGHLIGHTS

Termina con il risultato di 1-0 Bologna Roma, come possiamo vedere nel video degli highlights. Nella gara valevole per la 15^ giornata di Serie A, la squadra di Sinisa Mihajlovic batte i giallorossi con la rete decisiva messa a segno da Svanberg. Per il Bologna è la quarta vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, con i rossoblù che si portano a 24 punti e continuano a sognare l’Europa. La Roma interrompe la serie di due vittorie consecutive, perdendo per la terza volta nelle ultime cinque uscite di Serie A, e si allontana dalla zona Champions League, distante 6 punti. Andiamo a rivivere le migliori occasioni del match.

Primo tempo piuttosto equilibrato, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il sopravvento sull’avversaria. Ci prova quindi la Roma al 7′ con Veretout dalla distanza, palla fuori. Risponde il Bologna al 9′ con il tiro da lontano di Barrow, che si spegne tra le braccia di Rui Patricio. La prima vera occasione della partita arriva al 19′ ed è dei giallorossi. Traversone di Karsdorp per il colpo di testa di Abraham, palla di poco fuori. Al 35′ il Bologna si porta in vantaggio. Svanberg avanza centralmente, arriva al limite dell’area e con un preciso destro a giro, piazza la palla nell’angolino basso, dove Rui Patricio non può arrivare, è 1-0. Nel secondo tempo la Roma prova l’assalto alla porta rossoblù, nel tentativo di pareggiarla. I giallorossi non riescono però a rendere pericolosi fino al 70′. Mkhitaryan calcia addosso a Skorupski, sprecando un’ottima occasione. Al 76′, la punizione di Abraham finisce di poco a lato. All’86’ è decisivo ancora Skorupski, con l’estremo difensore che salva sulla girata di Abraham. Nel recupero, Zaniolo non riesce a deviare in maniera decisiva l’assist di Vina, il portiere del Bologna è ancora fondamentale nel salvataggio. Termina con il successo del Bologna per 1-0, decisivo il gol di Svanberg.

VIDEO BOLOGNA ROMA 1-0: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al termine di Bologna Roma, finita con il risultato di 1-0 in favore dei rossoblù, gli allenatori delle due squadre hanno analizzato la partita. Queste le parole del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, rilasciate ai microfoni di Dazn: “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata contro una squadra forte. Siamo stati anche fortunati, però non abbiamo rubato nulla. Loro hanno avuto due o tre occasioni, ma la squadra ha avuto lo spirito giusto per gestire la gara. E’ una vittoria che ci dà morale, non si vince tutti i giorni contro la Roma”.

L’allenatore della Roma, José Mourinho ha invece dichiarato a Dazn: “Sabato abbiamo una partita importante e dobbiamo inventarci una squadra con cui scendere in campo. Ho fatto in tempo a cambiare Mancini perché magari avrebbe preso il giallo. Faccio i complimenti al Bolognae a Mihajlovic, ma anche ai miei che hanno dato tutto, contro tutto e tutti. Sono orgoglioso dei ragazzi, anche con la sconfitta non ho sentimenti negativi. Se fossi Zaniolo, penserei seriamente alla possibilità di non rimanere tanto in serie A, è impossibile per lui giocare qui, gli atteggiamenti che hanno con lui mi fanno stare male”.

VIDEO BOLOGNA ROMA 1-0: IL TABELLINO

RETI: 35′ Svanberg (B).

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen (80′ De Silvestri), Svanberg, Dominguez (90′ Vignato), Hickey; Soriano, Barrow (90′ Orsolini); Arnautovic (17′ Sansone). A disp. Bagnolini, Bardi, Binks, Cangiano, Dijks, Santander, Van Hooijdonk, Viola. All. Sinisa Mihajlovic.

ROMA (3-5-2):Rui Patricio; Mancini (73′ Vina), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout (64′ Cristante), Diawara (46′ Carles Perez), Mkhitaryan, El Shaarawy (51′ Shomurodov); Zaniolo, Abraham. A disp. Boer, Fuzato, Bove, Calafiori, Darboe, Kumbulla, Reynolds, Zalewski. All. José Mourinho.





