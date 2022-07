Probabili formazioni Roma Portimonense/ Come vedere in diretta streaming l’amichevole: le mosse di Mourinho

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA PORTIMONENSE: CALAFIORI OUT

Riflettori puntati sulle probabili formazioni di Roma Portimonense, amichevole precampionato in programma questa sera, sabato 16 luglio 2022, alle ore 20:00 allo stadio municipale di Albufeira, in Portogallo. Dopo aver battuto in amichevole 2-0 il Sunderland, la truppa giallorossa testerà la propria condizione fisica e si metterà alla prova in una gara che si profila interessante. La Portimonense è una società della Liga Portugal, sfida la Roma dopo l’amichevole disputata contro il Birmingham e la gara contro il Porto. Per la Roma invece i piani in terra portoghese prevedono ancora le partite contro lo Sporting Lisbona e quella contro i francesi del Nizza.

Tornando alle probabili formazioni, l’unico assente certo è Calafiori, che ha fatto ritorno in Italia per un fastidio muscolare. Il giovane difensore, rientrato alla base dal Genoa, potrebbe lasciare nuovamente la squadra a titolo temporaneo. Grande curiosità di capire il futuro di Nicolò Zaniolo, vero e proprio uomo mercato di questo rovente mese di luglio.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA PORTIMONENSE: OCCHI SU ZANIOLO

Le probabili formazioni di Roma Portimonense suggeriscono un 3-4-2-1 per i giallorossi di Mourinho: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Modulo 4-2-3-1 per i portoghesi: Samuel; Moufi, Pedrao, Relvas, Seck; Estrela, Bruno; Rui Gomes, Anderson, Welinton, Yago. All.: Brito.

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING ROMA PORTIMONENSE (AMICHEVOLE)

Per quanto riguarda la diretta streaming di Roma Portimonense, ci sono buone notizie per i tifosi giallorossi e gli appassionati di calcio estivo. Infatti il match tra Roma Portimonense, in programma alle ore 20:00, sarà trasmesso in diretta TV su DAZN disponibile sull’app, dopo averla scaricata, sulla propria smart tv. Il match sarà visibile anche in live streaming sempre su DAZN ma su dispositivi mobili come iphone, tablet e smartphone previo accesso con le proprie credenziali.

