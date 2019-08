Probabili formazioni Roma Real Madrid/ Spinazzola in campo, ultima per Dzeko?

Si giocherà questa sera alle ore 20,00 tra le mura dello Stadio Olimpico l’amichevole di prestigio tra Roma e Real Madrid: di cui andremo subito a vedere le probabili formazioni. Benché si tratti solo di un test match, certo sia Fonseca che Zidane avranno preparato le probabili formazioni di Roma Real Madrid con grande attenzione: ricordiamo bene che per i Blancos sarà l’ultima amichevole prima del via della Liga. Diverso discorso per il tecnico dei giallorossi (che comunque di fronte a un tale avversario non può che puntare al suo 11 più in forma): a Trigoria sono ancora lavori in corso legati agli avvenimenti di mercato. Principale nodo è la permanenza o meno di Dzeko, che pure finora è stato punto fermo nell’11 di Fonseca. Andiamo quindi a vedere da vicino le probabili formazioni di Roma Real Madrid.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA REAL MADRID

LE MOSSE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Real Madrid, di certo Fonseca non farà a meno del 4-2-3-1 come modulo di partenza, dove però sono parecchi ballottaggi che si accendono alla vigilia. Sicurezza tra i pali sarà il nome di mercato Pau Lopez, che pure vedrà di fronte a sè al centro Fazio e Mancini (con Juan Jesus sempre pronto in panchina): per le corsie di fanno avanti Spinazzola e Florenzi. Per la mediana a due vediamo poi in pole position Diawara e Cristante, considerato che le ultime voci ci danno ancora per la panchina il volto nuovo del mercato Jordan Veretout. In avanti la conferma sulla trequarti sarà Nicolò Zaniolo che ha un bel conto in sospeso coi Blancos: ai lati ecco Perotti e Under mentre rimane da capire se Fonseca punterà su Dzeko nonostante le voci di mercato che lo vogliono all’Inter.

LE SCELTE DI ZIDANE

Dubbio di modulo per Zidane invece per le probabili formazioni di Roma Real Madrid: schierare il 4-4-2 oppure movimentare le cose? Difficile dirlo alla vigilia, ma in ogni caso il tecnico ha a disposizione una lunga schiera di titolari. Ipotizzano il primo schema ecco che dovremo vedere ancora Navas al sicuro tra i pali, con di fronte a sè il duo Nacho-Varane; toccherà a Marcelo e Carvajal agire ai lati. Per la mediana si fanno avanti invece Kroos e Modric, mentre saranno Lucas e Hazard ad agire ai lati dal primo minuto. Maglie confermate in attacco con Benzema e Rodrygo.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1) Lopez; Spinazzola, Fazio, Mancini, Florenzi; Diawara, Cristante; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko All. Fonseca

REAL MADRID (4-4-2): Navas; Marcelo, Nacho, Varane, Carvajal; Hazard, Kroos, Modric, Lucas; Benzema, Rodrygo. All. Zidane



© RIPRODUZIONE RISERVATA