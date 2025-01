PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: ANCORA UNA VOLTA ALLA SCOPERTA DEI TITOLARI!

Nel bel mezzo tra due settimane consecutive di Coppe europee, che sono una novità assoluta a gennaio ma sono comunque un fattore anomalo anche in generale (in autunno non ci sono doppiette consecutive), con il calciomercato invernale sempre più vicino alla sua conclusione e con partite di assoluto rilievo, le probabili formazioni Serie A certamente sanno come attirare la nostra attenzione anche in questo ultimo weekend del mese, tra sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025, in occasione delle partite della ventiduesima giornata.

Probabili formazioni Napoli Juventus/ Quote: Conte sicuro, Motta dubbioso (Serie A, oggi 25 gennaio 2025)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS COMO ATALANTA

Vogliamo parlarvi del derby lombardo Como Atalanta per le probabili formazioni Serie A: sarà la prima partita del sabato, i lariani di Cesc Fabregas stanno crescendo e arrivano da una vittoria per 4-1 contro l’Udinese, un significativo passo avanti verso la salvezza, ma d’altro canto Gian Piero Gasperini deve ripartire dopo la sconfitta contro il Napoli. Di mezzo c’è stata una meravigliosa vittoria in Champions League per 5-0 contro lo Sturm Graz, ma ora bisogna rilanciarsi nella corsa scudetto…

DIRETTA/ Torino Cagliari (risultato finale 2-0): i Granata tornano al successo! Serie A, 24 gennaio 2025

Parlando più nel dettaglio delle probabili formazioni per Como Atalanta di Serie A, ecco per i lariani il modulo 4-2-3-1 con Butez ormai titolare in porta, Goldaniga squalificato e due possibili ballottaggi, cioè quello fra Alberto Moreno e Jack nella difesa a quattro e poi quello fra il rampante nuovo arrivato Diao e Strefezza per completare con Paz e Fadera il trio dietro Cutrone. Nell’Atalanta attenzione al turnover, anche perché mercoledì si andrà a Barcellona: la certezza è che in difesa mancherà lo squalificato Hien, per il resto attenzione alle rotazioni specie davanti, dove la qualità non manca mai alla Dea.