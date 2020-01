PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Attaccanti di lusso stasera a San Siro (19^ giornata)

La partita più significativa di un sabato di lusso sarà verosimilmente Inter Atalanta, derby nel quale si scontreranno due attacchi eccellenti, che meritano un approfondimento anche nelle probabili formazioni di Serie A. Spicca il ritorno di Duvan Zapata, che ha “assaggiato” il campo all’Epifania e ora spera di essere titolare, ma sappiamo benissimo che la Dea segna a raffica con ogni assetto e soluzione. Gli uomini da copertina sono il Papu Gomez e Josip Ilicic, capaci sia di segnare in prima persona sia di sfornare assist d’oro per i compagni di reparto, dovrà dunque soffrire la difesa dell’Inter, priva dello squalificato Skriniar. D’altro canto anche l’attacco di Antonio Conte sta facendo meraviglie: la coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez ha già segnato 30 gol fra campionato e Champions League, l’intesa fra il belga e l’argentino è perfetta e di conseguenza a San Siro la sfida fra i due reparti d’attacco si annuncia davvero stellare. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I DIFFIDATI

Parlando delle probabili formazioni di Serie A, può essere interessante ricordare anche quali sono i giocatori diffidati, che i rispettivi allenatori potrebbero utilizzare con cautela dal momento che al prossimo cartellino giallo che riceveranno scatterà per loro la squalifica. Analizzando in particolare i tre anticipi odierni, ecco che in Cagliari Milan troviamo sotto diffida due giocatori per parte, cioè Ceppitelli e Pisacane per i sardi, Musacchio e Romagnoli invece per i rossoneri. Elenco lunghissimo di diffidati per Simone Inzaghi verso Lazio Napoli: nell’elenco infatti troviamo Acerbi, Lulic, Cataldi e Radu, mentre fra i partenopei ricordiamo che sono diffidati Elmas e Mario Rui. Infine, verso il derby lombardo di questa sera a San Siro saranno diffidati D’Ambrosio, Bastoni e Candreva per quanto riguarda i nerazzurri milanesi dell’Inter, mentre l’unico diffidato nella rosa dell’Atalanta è Hateboer. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GLI SQUALIFICATI

Presentando le probabili formazioni di Serie A per le partite di questa giornata, ci sembra doveroso ricordare anche quali saranno i giocatori sicuramente esclusi dalle scelte dei loro allenatori, in quanto squalificati. Per quanto riguarda gli anticipi del sabato, il biancoceleste Parolo dovrà saltare Lazio Napoli, ma il dazio da pagare sarà alto soprattutto per l’Inter, che dovrà fare a meno di Skriniar e Barella nel derby di lusso contro l’Atalanta. Passando a domenica, ecco che il Sassuolo dovrà fare a meno di Locatelli e Berardi nel lunch match contro l’Udinese, mentre la Spal non avrà a disposizione Tomovic contro la Fiorentina. Molti squalificati verso Sampdoria Brescia: out i blucerchiati Colley e Depaoli e i lombardi Cistana e Tonali. Dobbiamo poi passare al posticipo Roma Juventus, dove i bianconeri dovranno fare a meno ancora una volta di Bentancur. Infine arriviamo a lunedì sera per ricordare che nel posticipo Parma Lecce sarà squalificato l’emiliano Barillà. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

La Serie A vive la sua 19^ giornata, il massimo campionato dunque arriva al giro di boa perché si tratterà dell’ultimo turno del girone d’andata. Il programma torna ad essere quello tradizionale, dopo alcune giornate anomale a ridosso delle festività. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma tra sabato 11 e domenica 12 gennaio, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa diciannovesima giornata del massimo campionato a cominciare dai tre incontri che saranno in programma nelle prossime ore.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN

Due formazioni a caccia del riscatto, anche se globalmente la stagione del Cagliari resta eccellente, quella del Milan naturalmente molto meno. Rolando Maran recupera Pisacane al centro della difesa, giocherà con Klavan davanti ad Olsen. Qualche dubbio in più per i terzini, ma sono favoriti Faragò e Pellegrini. Tutto chiaro invece a centrocampo e in attacco, dove il Cagliari si affida ai suoi ormai classici titolari. Per il Milan invece dovrebbe essere il giorno di Ibrahimovic titolare, rischio panchina dunque per Piatek e Leao perché al fianco dello svedese i favoriti sono Suso e Calhanoglu. In difesa solito ballottaggio Conti-Calabria, a centrocampo invece Krunic, Paquetà e Kessie si contendono una sola maglia disponibile per le scelte di Stefano Pioli.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

La Lazio per continuare a volare, il Napoli per rilanciarsi. Simone Inzaghi deve fare a meno dello squalificato Parolo, ma a centrocampo tornano Lucas Leiva e Luis Alberto. Attenzione caso mai agli acciacchi dei vari Lulic e Correa, di conseguenza dovremmo vedere Caicedo al fianco di Immobile in attacco, mentre in difesa c’è un ballottaggio Luiz Felipe-Patric. Per il Napoli continua l’emergenza difesa, Gennaro Gattuso dovrebbe dunque affidarsi a Manolas e Luperto davanti a Meret. Il dilemma però è soprattutto in attacco, dove nonostante l’assenza di Mertens ci sono ben due maglie su tre da assegnare nel tridente, con Milik prima punta come unica certezza.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

Per il grande derby nerazzurro lombardo pesano le assenze degli squalificati Skriniar e Barella in casa Inter. Di conseguenza Antonio Conte rilancerà Godin titolare, mentre a centrocampo ci sono buone possibilità di vedere finalmente di nuovo dal primo minuto Sensi (con l’ex Gagliardini pronto in alternativa); in attacco nessun dubbio, naturalmente ci saranno Lukaku e Lautaro Martinez. Per l’Atalanta scalpita Zapata, che entra in ballottaggio con Muriel per il ruolo di prima punta affiancato da Gomez e Ilicic. Per il resto, i dubbi di Gian Piero Gasperini sono sulle fasce, dove Hateboer e Gosens sono insidiati da Castagne, che potrebbe infatti giocare sull’una come sull’altra fascia della Dea.



