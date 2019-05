Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori per la 38^ giornata

Eccoci alla 38^ e ultima giornata del primo campionato italiano ed è quindi giugno il momento di curiosare per l’ultima volta nelle probabili formazioni di Serie A, studiate per questo fine settimana del 25-26 maggio 2019. Come è facile immaginare ancora per molti club i tre punti messi in palio pesano tantissimo e ai vari tecnici non sarà concesso alcun errore nel fissare le probabili formazioni di Serie A per il weekend, che pure si annuncia pienissimo. Da programma infatti saranno appena due gli anticipi del sabato e quindi Frosinone-Chievo e Bologna-Napoli, mentre le altre otto partite verranno disputate tutte di domenica. Andiamo quindi a considerare da vicino mosse e scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A per la 38^ e ultima giornata di stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CHIEVO

Per le probabili formazioni di Serie A tra Frosinone e Chievo dovremo vedere del primo minuti in campo Dionisi a far compagnia a Ciano in attacco: saranno due punte offensive pure per il Chievo, con i titolari Meggorini e Grubac (Stepinski è squalificato)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI

Per la 38^ giornata Ancelotti deve fare a meno di Koulibaly e Allan, ma le soluzioni alternative in difesa e centrocampo non mancano in casa campana. E’ invece in dubbio per Mihajlovic, Sansone per un problema al polpaccio.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO LAZIO

Benchè Ansaldi è sulla via del ritorno, nella mediana a 4 dei granata troveranno ancor posto dal primo minuto De Silvestri, Meitè, Rincon e Aina. Di contro sarà mediana a 5 per Inzaghi, che consegnerà le maglie da titolari e Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Milikovic Savic e Lulic.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

Per le probabili formazioni di Serie A Allegri dove far a meno ancora di Chiellini, infortunato: Caceres e Rugani si giocano il posto a fianco di Bonucci, mentre completano il reparto De Sciglio e Spinazzola. Difesa a 4 per la Samp, dove Giampaolo farà affidamento su Sala, Andersen, Colley e Tavares.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SASSUOLO

La Dea nella sfida decisiva per la Champions dovrà fare a meno di Hateboer, squalificato: in mediana quindi vi sarà spazio per Gosens, oltre che Castagne, De Roon e Freuler. Sarà un centrocampo a 3 per il Sassuolo, con le maglie da titolare consegnate a Locatelli, Magnanelli e Duncan.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI UDINESE

Nella 38^ giornata Maran dovrà fare attenzione a monitorare le condizioni di Pavoletti, ben acciaccato: potrebbe essere Cerri quindi a far compagnia a Joao Mario dall’inizio. Per l’attacco dei bianconeri non possono mancare Okaka e Lasagna, pure con Pussetto in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA GENOA

Per le probabili formazioni di Serie A, la Viola punterà ancora sul 4-3-3, dove vedremo Pezzella in difesa assieme a Milenkovic, Vitor Hugo e Biraghi. Modulo a 3 per il Genoa di fronte al numero 1 Radu, con dal primo minuto Biraschi, Romero e Zukanovic.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI

Solo titolari per Spalletti nella 38^ giornata di Serie A e in avanti Icardi dovrebbe vincere il duello con Lautaro Martinez. Solo titolari pure per Andreazzoli e l’Empoli vista la posta in palio, ma qui Krunic dovrebbe rimanere in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PARMA

Imprescindibile nello schieramento della Roma De Rossi, all’ultimo match in giallorosso: di fianco al capitano al centro ci sarà Cristante. Parma a tre al centrocampo, con titolari Kucka, Scozzarella e Barillà.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MILAN

Ballottaggio tra i pali per la Spal, tra Gomis e Viviano: nessun dubbio per Gattuso invece nel sul 4-3-3, dove sarà Gigio Donnarumma il portiere titolare.



