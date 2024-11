PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: PRIMA DELLA SOSTA, QUALI SARANNO LE SCELTE?

Ci avviciniamo alle partite della tredicesima giornata e allora andiamo a curiosare nelle probabili formazioni Serie B. Gli allenatori, compreso Paolo Mandelli che si siede ad interim sulla panchina del Modena dopo l’esonero di Bisoli, hanno avuto stavolta una settimana “normale” di lavoro, dopo la precedente che era stata caratterizzata dalle fatiche del turno infrasettimanale e la prossima che invece vedrà il campionato di Serie B fermo in concomitanza degli impegni delle Nazionali.

Ecco dunque un turno che potrebbe essere più “tranquillo”, in cui potrebbero infatti servire di meno sia i calcoli sulle fatiche precedenti sia i ragionamenti sugli impegni prossimi, facendo semmai i conti con una classifica che inizia ad esprimere le differenze di valore tra chi va forte e chi è in crisi. Con tutto questo ben fissato nella mente, possiamo allora adesso dare uno sguardo ad alcune notizie di spicco per le probabili formazioni Serie B nella tredicesima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: MODULI E TITOLARI PER LA 13^ GIORNATA

FOCUS PISA SAMPDORIA

Sicuramente Pisa Sampdoria sarà la partita più attesa del sabato, anche per le probabili formazioni Serie B. La capolista toscana di Filippo Inzaghi è reduce dalla bella vittoria sul campo della Cremonese e il modulo 3-4-2-1 per la partita di oggi potrebbe essere molto simile, con Canestrelli, Caracciolo e Rus nella difesa a tre davanti al portiere Semper; a centrocampo i mediani Marin e Piccinini, affiancati da Touré a destra e Beruatto a sinistra, infine il reparto offensivo del Pisa dovrebbe prevedere Tramoni e Moreno sulla trequarti, alle spalle del centravanti Lind.

Dall’altra parte abbiamo la Sampdoria, che deve invece ripartire dopo lo scivolone casalingo contro il Brescia. Andrea Sottil deve sostituire lo squalificato Riccio e allora puntiamo su Ioannou per completare con Bereszynski e Romagnoli la difesa a tre davanti a Vismara. Il modulo è il 3-5-2, con Kasami regista affiancato dalle mezzali Akinsanmiro e Meulensteen, a destra Depaoli e sulla sinistra Venuti. Infine, la copia d’attacco titolare della Sampdoria potrebbe essere formata oggi da Borini e Tutino.