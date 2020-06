Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte per le sfide della 29^ giornata

Siamo impazienti di dare la parola al campo per questo sabato tutto dedicato alla ripartenza del campionato cadetto: la Serie B riapre dunque i battenti dopo oltre tre mesi di stop per l’emergenza coronavirus, ed ora è arrivato il tanto atteso momento di analizzare anche le probabili formazioni che ammireremo oggi in campo per le sfide della 29^ giornata. Va subito detto che per non sarà cosa facile fissare con certezza le probabili formazioni di Serie B di questo primo turno della ripresa: dopo oltre tre mesi di sosta infatti gli allenatori dovranno fare i conti con inevitabili stop e infortuni occorsi durante la preparazione. Senza dimenticare le assenze accertate, perché stabilite dalla giustizia sportiva, prima che la stagione si interrompesse epr l’emergenza sanitaria. Considerati tutti questi elementi, andiamo dunque ad esaminare da vicino le probabili formazioni di Serie B per le sfide della 29^ giornata, la prima della ripartenza.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA ENTELLA

Per le probabili formazioni di Serie B ecco che per il match a San Vito dovremo certo tenere conto di diversi out annunciati per Occhiuzzi (che ha preso il posto di Pillon), da Riviere a Pierini. Nessun problema per Mister Boscaglia, che invece potrà disporre di una rosa completa per la sua Entella.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE CHIEVO

Per il primo match dopo la sosta, ecco che i rossoblu dovrebbero dare di nuovo fiducia al classico 3-5-2, che vedrà Ruggiero e Simy i titolari in attacco. Dovrebbe essere un tridente il reparto offensivo del Chievo, con pronti dal primo minuto Giaccherini e Vignato, e Djordjevic prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO CITTADELLA

I toscani potrebbero oggi riconfermarsi col classico 3-4-3, dove saranno Di Gennaro, Silvestre e Bogdan i titolari in difesa, di fronte a Plizzari. Per i veneti invece il modulo di riferimento di Venturato sarà il 4-3-1-2, dove il reparto arretrato sarà tenuto da Rizzo, Frare, Pavan e Mora: Paleari occuperà lo spazio in porta.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA JUVE STABIA

Nella 29^ giornata spazio in casa dei delfini per un attacco a due punte, dove saranno Galano e Maniero i titolari di punta. Risponderà per le vespe una coperta difesa a 4 dove otterranno una maglia da titolare stasera Ricci, Allievi e Troest, ma non Fazio, squalificato.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PISA

Per i nerazzurri via libera nella 29^ giornata della cadetteria al 3-4-1-2 come schieramento dove vedremo titolari in attacco Marconi e Masucci, con Soddimo sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI FROSINONE

I siciliani dovrebbero oggi tornare in campo con il 4-5-1 visto poco prima dello stop, che vedrà dunque impegnati in difesa dal primo minuto Pirrello, Pagliarulo, Strandberg e Buongiorno. Difesa a tre per i canarini con Bardi tra i pali e di fronte Capuano, Ariaudo e Brighenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA