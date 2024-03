Probabili formazioni Slavia Praga Milan/ Diretta tv: tornano Leao e Giroud (Europa League, 13 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA MILAN: CHI GIOCA ALLA FORTUNA ARENA?

Andiamo a leggere le probabili formazioni di Slavia Praga Milan, la partita che si gioca alle ore 18:45 di giovedì 14 marzo come ritorno degli ottavi in Europa League 2023-2024. All’andata i rossoneri hanno penato parecchio: alla fine hanno vinto 4-2 e il gol realizzato da Rafael Leao nel finale è stato fondamentale per rendere più malleabile il viaggio in Repubblica Ceca, ma non si può dare la qualificazione per assodata perché nella fase a gironi lo Slavia Praga ha già battuto 2-0 la Roma in casa e dunque è una squadra sempre ostica da affrontare sul proprio campo.

Il Milan arriva comunque bene all’appuntamento: in campionato ha battuto l’Empoli di misura e ha sorpassato la Juventus al secondo posto, soprattutto facendo un bel passo avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League. Adesso però si tratta di proseguire la strada in un’Europa League che i rossoneri possono sicuramente sperare di vincere; aspettando di scoprire quello che succederà domani sera facciano un breve riassunto delle scelte che potrebbero essere operate da parte dei due allenatori, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Slavia Praga Milan.

SLAVIA PRAGA MILAN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Slavia Praga Milan verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: il vostro riferimento per questa sera sarà Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) oppure Sky Sport 253, ricordando che come sempre in assenza di un televisore potrete avvalervi anche del servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, così come del portale Now Tv. Inoltre va specificato che anche questa partita di Europa League, come tutte le altre, sarà appannaggio della piattaforma DAZN, con visione in diretta streaming video che è riservata ai soli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA MILAN

LE SCELTE DI TRPISOVSKY

Jindrich Trpisovsky sarà senza Malick Diouf in Slavia Praga Milan, di conseguenza come terzino destro dovrebbe giocare Boril che può operare anche sulla corsia, il ballottaggio è con Tomic mentre a destra sarà confermato Vicek, così come i due centrali che, a protezione del portiere Stanek, saranno Holes e Zima. Anche in mezzo al campo l’allenatore dello Slavia Praga si affida ai soliti noti, che saranno Oscar e Masopust; per quanto riguarda invece la zona offensiva le alternative non mancano, Schranz per esempio ha segnato nella partita di San Siro e contende una maglia da titolare a Zmrzrly, questa potrebbe essere una modifica da parte della squadra ceca che per il resto dovrebbe presentarsi alla Fortuna Arena con Provod come rifinitore in zona centrale e Doudera che opererebbe sulla corsia destra, nuovamente favorito su Van Buren così come Chytil ha un vantaggio da prima punta sulla concorrenza, rappresentata soprattutto da Jurecka.

LE MOSSE DI PIOLI

Rispetto alla partita vinta domenica Stefano Pioli medita dei campi: in difesa per esempio potremmo vedere Gabbia titolare insieme a Kjaer, invariati invece i due terzini che sarebbero Calabria (ma occhio a Florenzi per la fascia destra) e Theo Hernandez con Maignan regolarmente in porta. In mezzo al campo potrebbe tornare Adli, che farebbe coppia verosimilmente con Reijnders; l’olandese aveva saltato due partite consecutive per essere diventato papà, adesso a caccia del ritmo giusto può avere la conferma dopo essere già tornato contro l’Empoli, da valutare però anche la candidatura di Musah. Sulla trequarti Pioli ha fatto riposare Rafael Leao, investendo su Okafor: il portoghese, decisivo nella partita di andata contro lo Slavia Praga, sarà regolarmente in campo giovedì sera e con lui dovremmo vedere Pulisic e Loftus-Cheek, anche se eventualmente si può valutare Chukwueze a destra; come centravanti torna invece dal primo minuto Giroud, che ha lasciato il posto a Luka Jovic nell’ultima partita proprio in previsione dello Slavia Praga.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA MILAN: IL TABELLINO

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Oscar, Masopust; Doudera, Provod, Schranz; Chytil. Allenatore: Jindrich Trpisovsky

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











