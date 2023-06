Probabili formazioni Spagna Ucraina U21/ Quote: Santi Denia fa un po’ di turnover? (Europei 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA UCRAINA U21: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Spagna Ucraina U21 analizziamo la partita che va in scena alle ore 20:45 di martedì 27 giugno, valida per la terza e ultima giornata nel gruppo B agli Europei Under 21 2023. Entrambe le nazionali sono già qualificate ai quarti, avendo vinto i primi due impegni: resta solo da definire il primo posto nel girone, e qui la Roja è in vantaggio perché ha segnato un gol in più rispetto alla sua avversaria, dunque nel match di questa sera ha due risultati su tre a disposizione.

Probabili formazioni Portogallo Belgio U21/ Quote: conferma per Vranckx e De Ketelaere? (Europei 2023)

L’Ucraina però va presa con le pinze, perché ha certamente sorpreso: magari non aveva rivali impossibili da affrontare nel raggruppamento, ma si è ben comportata e al pari della nazionale spagnola ha ancora la porta inviolata negli Europei Under 21 2023. Adesso sarà molto interessante andare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco di Bucarest; mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due CT per questa partita, leggendo insieme le probabili formazioni di Spagna Ucraina U21.

Probabili formazioni Olanda Georgia U21/ Quote: Gravenberch guida la mediana orange (Europei 2023)

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Spagna Ucraina U21, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Il segno 1 che identifica la vittoria della Roja vi farebbe guadagnare 1,65 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,85 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria della nazionale ucraina, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 4,75 volte la vostra giocata.

Probabili formazioni Svizzera Francia U21/ Diretta tv: chi giocherà a Cluj? (27 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA UCRAINA U21

GLI 11 DI DENIA

Santi Denia gioca con il 4-2-3-1 e in Spagna Ucraina U21 potrebbe confermare i suoi titolari, perché comunque vuole il primo posto nel girone: dunque, Tenas in porta con Mario Gila e Aitor Paredes che potrebbero formare la coppia centrale in difesa, mentre Victor Gomez giocherebbe terzino destro e Juan Miranda sull’altro versante. Poi il centrocampo, nel quale potrebbe trovare spazio Gabri Veiga (reduce da una grande stagione e cercato fortemente dal Napoli) che agirebbe al fianco di Antonio Blanco. Sancet sarebbe il trequartista di riferimento, quello che agirebbe alle spalle della prima punta; sulle corsie laterali potremmo invece vedere Rodri Sanchez e Barrenetxea. Come prima punta, attenzione al ballottaggio: Abel Ruiz è chiaramente il titolare e anche il leader della Spagna U21, ma in vista dei quarti Denia potrebbe anche pensare di concedergli un turno di riposo e quindi la maglia andrebbe questa sera a Camello.

LE SCELTE DI ROTAN

Il modulo di Ruslan Rotan in Spagna Ucraina U21 è il 4-2-3-1, dunque speculare a quello dei suoi avversari: qui dovremmo vedere una difesa con Trubin in porta e, davanti a lui, Taloverov e Batagov in qualità di centrali, mentre Sych sarebbe il terzino destro e Vivcharenko agirebbe sull’altro versante del campo. In mezzo, si va per la conferma del tandem composto da Bondarenko e Brazhko; poi ecco Mudryk che, a rigor di logica, dovrebbe essere titolare sulla corsia sinistra della trequarti, a meno che Rotan – ma sarebbe la seconda volta consecutiva – lo lasci fuori pensando ai quarti di finale. A destra il favorito rimane Kashchuk; Sudakov invece il trequartista in posizione centrale, a fare da supporto alla prima punta che sarà Sikan, anche perché Vanat che avrebbe potuto prenderne il posto è stato espulso nella partita contro la Romania e dunque dovrà scontare un turno di squalifica.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA UCRAINA U21: IL TABELLINO

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Tenas; Victor Gomez, Mario Gila, A. Paredes, Juan Miranda; Gabri Veiga, A. Blanco; Rodri Sanchez, Sancet, Barrenetxea; Abel Ruiz. Allenatore: Santi Denia

UCRAINA U21 (4-2-3-1): Trubin; Sych, Taloverov, Batagov, Vivcharenko; Bondarenko, Brazhko; Kashchuk, Sudakov, Mudryk; Sikan. Allenatore: Ruslan Rotan











© RIPRODUZIONE RISERVATA