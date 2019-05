Probabili formazioni Spal Milan/ Diretta tv, un dubbio per Gattuso (Serie A)

Spal Milan si gioca domani sera alle ore 20.30: le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Paolo Mazza di Ferrara per l’ultima giornata di Serie A. La partita a dire il vero avrà valore ben diverso per le due formazioni: Spal Milan infatti sarà una festosa passerella per i padroni di casa che già da tempo hanno acquisito la salvezza, mentre i rossoneri si giocano il loro destino europeo tutto in una notte. Più motivazioni ma anche più pressioni per Gennaro Gattuso, per la Spal sarà invece un punto di forza il fatto di poter giocare con la massima serenità? Nell’attesa del match, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni di Spal Milan alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che Spal Milan sarà visibile solamente in diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, dunque per chi è abbonato a quella che è stata la grande novità della stagione per il campionato di Serie A. Non ci sarà invece una diretta tv classica per la partita di Ferrara, ma ormai gli appassionati sanno bene come funziona.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MILAN

LE MOSSE DI SEMPLICI

Nelle probabili formazioni di Spal Milan, per quanto riguarda i ferraresi, ecco un mix tra la formazione migliore per onorare l’ultima di campionato e il giusto spazio anche a qualche seconda linea, ad esempio fra i pali Gomis potrebbe giocare al posto di Viviano. In difesa c’è Felipe acciaccato e di conseguenza dovrebbero giocare Cionek, Vicari e Bonifazi, con Regini prima alternativa. A centrocampo c’è un dubbio addirittura a tre per il ruolo di regista fra Schiattarella, Valoti e Missiroli, non ci dovrebbero essere invece dubbi sulle mezzali Murgia e Kurtic e sui due esterni, cioè Lazzari a destra e Fares a sinistra. Anche in attacco dovrebbero esserci meno dubbi del solito, perché Floccari è nettamente favorito su Antenucci e Paloschi per affiancare l’intoccabile Petagna, grande ex della partita.

LE SCELTE DI GATTUSO

Molto più importanti le scelte di Gattuso per quanto riguarda le probabili formazioni di Spal Milan, perché i rossoneri si giocheranno davvero tanto domani sera. Tenuto conto della squalifica di Paquetà e delle assenze degli infortunati, l’unico vero dubbio dovrebbe essere quello tra Conti e Abate come terzino destro in una difesa che per il resto vedrà davanti a Donnarumma i due centrali Musacchio e Romagnoli, più Rodriguez sulla fascia sinistra. Nel modulo 4-3-3 dovremmo poi vedere titolari a centrocampo Kessie, Bakayoko e Calhanoglu, anche perché Biglia è ancora alle prese con una contusione al bacino. Infine sembra tutto chiaro anche nel tridente, con Suso ala destra, Piatek prima punta e Borini a sinistra, dunque Cutrone è ancora destinato alla panchina.

IL TABELLINO

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Schiattarella, Kurtic, Fares; Floccari, Petagna. All. Semplici.

A disposizione: Viviano, Felipe, Regini, Costa, Simic, Dickmann, Valoti, Jankovic, Valdifiori, Missiroli, Antenucci, Paloschi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso.

A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Abate, Zapata, Mauri, Biglia, Laxalt, Bertolacci, Cutrone, Castillejo.

Squalificati: Paquetà.

Indisponibili: Caldara, Bonaventura, Calabria.



