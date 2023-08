Probabili formazioni Svezia Australia/ Diretta tv: chi gioca la finale 3° posto? (18 agosto 2023)

Le probabili formazioni di Svezia Australia, in programma a Brisbane nella mattina italiana di domani, ci accompagnano verso la finale per il terzo posto ai Mondiali calcio femminile 2023. Si affrontano dunque le sconfitte delle semifinali, come sempre in questo caso parliamo di due Nazionali deluse, ma che possono ambire ancora al podio. Per la Svezia sta diventando un’abitudine recitare sempre da protagonista, ma poi fermarsi sul più bello, come già era accaduto quattro anni fa ma anche alle Olimpiadi. Dopo aver eliminato gli Stati Uniti e il Giappone questa sembrava la volta buona, invece la Svezia ha perso in semifinale contro la Spagna, grande sorpresa di questi Mondiali.

Dall’altra parte abbiamo una comunque ottima Australia, che ha fatto divertire il proprio pubblico, ai quarti ha eliminato la Francia e ha lottato anche con l’Inghilterra in semifinale, inoltre giocando in casa la motivazione per onorare al meglio anche la finale terzo posto e conquistare la medaglia di bronzo potrebbe essere più alta per le ‘Matildas’. Scandinave comunque sulla carta favorite, ma adesso scopriamo più nel dettaglio cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Svezia Australia.

DIRETTA SVEZIA AUSTRALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Svezia Australia non sarà garantita, perché la finale per il terzo posto ai Mondiali di calcio femminile 2023, non fa parte del pacchetto dei 15 match messi in onda dalla Rai. Per assistere alla sfida che vale il bronzo servirà quindi un abbonamento al portale Fifa Plus, che fornisce tutte le partite della rassegna iridata in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA AUSTRALIA

LE SCELTE DI GERHARDSSON

Nelle probabili formazioni di Svezia Australia bisogna tenere conto che parliamo di una finale terzo posto, per cui ci potrebbe essere un po’ di turnover. In linea di massima, comunque, indichiamo per le scandinave di Peter Gerhardsson il consueto modulo 4-4-2: in porta Musovic, protetta da una difesa con le due centrali Eriksson e Ilestedt, mentre Andersson e Bjorn dovrebbero essere i due terzini. In mezzo al campo indichiamo invece in Kaneryd e Rolfo le due giocatrici sulle fasce laterali, con Asllani che farà invece coppia con Angeldal nel cuore della mediana della Svezia. Infine, nel reparto offensivo delle scandinave potrebbero essere titolari Rubensson e Blackstenius, insidiate tuttavia dall’ex Juventus Hurtig, che spera a sua volta di giocare dal primo minuto.

LE MOSSE DI GUSTAVSSON

Sull’altro fronte, le probabili formazioni di Svezia Australia ci dicono che Tony Gustavsson (svedese, sarà un derby personale per lui) adotta un modulo speculare, quindi salvo sorprese ecco un altro 4-4-2: davanti al portiere Arnold ecco che la difesa a quattro potrebbe prevedere le due centrali Polkinghorne e Carpenter, più Catley e Hunt a presidiare invece le fasce laterali. Passando al centrocampo e sempre ricordando che parliamo di una finale terzo posto, ecco che Foord, Raso, Gorry e Cooney-Cross dovrebbero essere le quattro titolari nella mediana dell’Australia. Infine davanti, il tandem d’attacco delle padrone di casa dovrebbe prevedere Kerr come titolare in coppia con Fowler, favorita per giocare al suo fianco.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA AUSTRALIA: IL TABELLINO

SVEZIA (4-4-2): Musovic; Andersson, Eriksson, Ilestedt, Bjorn; Kaneryd, Asllani, Angeldal, Rolfo; Rubensson, Blackstenius. All. Gerhardsson.

AUSTRALIA (4-4-2): Arnold; Catley, Polkinghorne, Carpenter, Hunt; Foord, Raso, Gorry, Cooney-Cross; Kerr, Fowler. All. Gustavsson.











