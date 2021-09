Probabili formazioni Svizzera Italia/ Diretta tv: diverse assenze di peso per Yakin

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA ITALIA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accederà solo domani alle ore 20.45 e allora stadio St. Jakob di Basilea, la sfida per le qualificazioni ai mondiali del 2022 tra Svizzera e Italia e davvero siamo impazienti di scoprire quali saranno le mosse dei ct per le probabili formazioni del match. Dopo il pareggio rimediato contro la Bulgaria, difficilmente Mancini dovrebbe cambiare cose nel suo schieramento, volendo dare a parecchi titolari un’altra chance per stupire: il risultato ottenuto a Firenze non è piaciuto, ma il tecnico ha grande fiducia nei suoi giocatori, che certo sapranno dare di più domani sera contro la Svizzera.

Saranno ovviamente solo titolari anche per la squadra rossocrociata, che pure rischia molto in questo turno per il girone C: la nazionale elvetica è solo seconda nella classifica, ma con pochissimo vantaggio sui rivali e non ha grandissime chance di strappare in extremis il pass che vale la prossima edizione dei mondiali. Ci attenderà domani un match bollente: vediamo come i due ct si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Svizzera Italia.

DIRETTA SVIZZERA ITALIA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Svizzera Italia viene ovviamente affidata a Rai Uno, il canale “ufficiale” della nostra nazionale: l’appuntamento con la partita delle qualificazioni Mondiali 2022 sarà dunque in chiaro per tutti, e gli appassionati potranno seguire questo match anche in diretta streaming video. Per questa eventualità sarà infatti possibile armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare, senza costi aggiuntivi, il sito o l’app ufficiali di Rai Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA ITALIA

LE MOSSE DI YAKIN

Per le probabili formazioni di Svizzera Italia, vista la posta in palio e il valore del rivale, il ct Yakin non potrò certo prescindere dai suoi titolari: pure il tecnico in extremis è stato costretto a fare a meno di Xhaka e Mbabu. Fissato il 3-4-1-2, visto solo pochi giorni fa contro la Grecia in amichevole, ecco che allora a centrocampo avremo domani dal primo minuto Zakaria e Freuler, con Zuber e Sow schierati sull’esterno del reparto. Per la difesa ben pochi dubbi, con la maglie da titolari che cadranno sulle spalle di Elvedi e Akanji, come di Ricardo Rodriguez, a cui viene concessa ancora fiducia, benchè non stia facendo vedere meraviglie con la maglia del Torino. In attacco pure sono mosse nette per Yakin, con Seferovic e Embolo in punta e alle loro spalle l’esperto Shaqiri, pronto dal primo minuto.

LE SCELTE DI MANCINI

Dopo il pari con la Bulgaria, abbiamo accennato alla volontà di Mancini di non cambiare troppo le carte in tavola per l’11 della nazionale azzurra. Fissato allora il consueto 4-3-3, ecco che dovrebbe essere pronta un’altra maglia da titolare per Ciro Immobile in attacco, come pure per Insigne e Chiesa, anche se dalla panchina rimangono ben pronti Berardi, Bernardeschi e Raspadori (ma non Belotti, infortunato). A centrocampo dunque saranno ancora irrinunciabili Jorginho e Verratti come anche Barella, il quale pure deve fare attenzione dopo il giallo rimediato pochi giorni fa. È solo in difesa che il ct potrebbe movimentare le cose: schierato al solito Gigio Donnarumma tra i pali, domani sera potremmo vedere Bonucci e Chiellini dal primo minuto al centro del reparto, con Di Lorenzo che quesa volta farò compagnia a Emerson sull’esterno dal primo minuto.

IL TABELLINO

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Sow, Zakaria, Freuler, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo. All. Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All Mancini.



