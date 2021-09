Probabili formazioni Svizzera Italia/ Quote, Mancini ritrova Chiellini e Di Lorenzo

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA ITALIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Svizzera Italia, importantissima sfida valida per le qualificazioni ai mondiali del 2022 che pure si accenderà questa sera a Basilea alle ore 20.45. Al St Jacob Park si accenderà un incontro coi fiocchi per il girone C: in campo gli azzurri campioni d’Europa in carica, che pronti a riscattare il pari con la Bulgaria, daranno spettacolo a spese degli elvetici, tra l’altro diretti concorrenti per la prima posizione nella graduatoria del gruppo. Con tre punti in palio che potrebbero decidere del passaggio del turno (anche se per il tabellone dei play off) ci aspettiamo una prova super anche dalla Svizzera: il nuovo ct Yakin, certo ha preparato qualcosa di speciale per controbattere ai nostri beniamini. Vediamo allora quali saranno le mosse dei due ct per le probabili formazioni di Svizzera Italia.

QUOTE E PRONOSTICO

Pur conoscendo la pericolosità del team elvetico, pure è agli azzurri che concediamo il favore del pronostico, alla vigilia del fischio d’inizio. Per il match delle qualificazioni ai mondiali 2022, il portale di scommesse Eurobet per l’1×2 fissa a 1.95 il successo dell’Italia, contro il più alto 3.85 segnato per la vittoria della Svizzera: il pari vale invece a 3.35.

LE PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA ITALIA

LE MOSSE DI YAKIN

Per le probabili formazioni di Svizzera Italia, il ct Yakin dovrebbe esporre i suoi secondo il 3-4-1-2 di partenza: qui spazio a tanti titolari (anche se si farà sentire la mancanza di giocatori del calibro di Xhaka, fermato dal coronavirus). Pure non mancherà Sommer tra i pali, e davanti al numero 1 elvetico e del Borussia Monchengladbach anche Elvedi, Akanji e il granata Ricardo Rodriguez. Per il centrocampo rossocrociato dovrebbero poi farsi avanti Sow e Zuber ma anche Freuler e Zakaria, questi ovviamente al centro: attenzione a Widmer che potrebbe venir inserito sull’esterno in caso di cambio di modulo (magari con lo stesso Rodriguez, in un reparto a 5). Shaqiri, Seferovic ed Embolo agiranno dal primo minuto in attacco.

LE SCELTE DI MANCINI

Per il nuovo scontro con gli elvetici il ct azzurro non rinuncerà al solito 4-3-3 che ci ha regalato una coppa europea: pure potrebbero non esserci grandi novità nell’11 rispetto alla formazione scesa in campo con la Bulgaria poco fa. Ecco infatti che sarà nuova chance dal primo minuto in attacco per Ciro Immobile, come per Lorenzo Insigne e Federico Chiesa: pure in panchina non mancano le soluzioni alternative, da Raspadori ai jolly Kean e Zaniolo. Giocatore inamovibili a centrocampo saranno invece Barella, Jorginho e Verrati, dopo le buone cose (ma migliorabili) fatte vedere a Firenze: è dunque in difesa che le carte potrebbero essere mischiate. Stando alle ultime indicazioni Mancini dovrebbe rispolverare la coppia Bonucci-Chiellini al centro dello schieramento, con Di Lorenzo in coppia sull’esterno con Emerson.

IL TABELLINO

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Sow, Zakaria, Freuler, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo. All. Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini



