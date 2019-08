Probabili formazioni Torino Shakhtyor/ Largo a Zaza e Belotti! (Europa League)

Torino e Shakhtyor Soligorsk si affronteranno l’8 agosto, giovedì, nella sfida valevole per l’andata del terzo turno preliminare di Europa League. I granata arrivano all’appuntamento dopo aver superato già un turno preliminare, quello contro gli ungheresi del Debrecen battuti 3-0 in casa all’andata, allo stadio Moccagatta di Alessandria, e 1-4 al ritorno in Ungheria. I bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk hanno invece già superato due ostacoli, sconfiggendo prima i maltesi dell’Hibernians con un doppio successo di misura 1-0, quindi avendo la meglio sui danesi dell’Esbjerg, battuti 2-0 in Bielorussia e poi ottenendo il passaggio del turno pareggiando 0-0 in Danimarca. Chi vincerà questa sfida affronterà nei playoff di Europa League la vincente tra gli inglesi del Wolverhampton e gli armeni del Pyunik: se il pronostico sarà rispettato, un’affascinante spareggio fra Toro e Wolves aprirà la strada a una sola delle due squadre verso la fase a gironi di Europa League.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO SHAKHTYOR

LE MOSSE DI MAZZARRI

La sfida vedrà il Torino ripresentare in campo la coppia Zaza-Belotti, con Berenguer in appoggio nel tridente offensivo. Per il tecnico Mazzarri sarebbe molto importante ritrovare la piena efficienza della sua coppia gol che nella scorsa stagione è riuscita solo in parte a sprigionare il suo potenziale. I dirigenti granata sono convinti che insieme i due possano tornare a livelli da Nazionale, soprattutto Zaza che dopo gli Europei del 2016 è uscito fuori dal giro azzurro. In difesa ok Bremer al fianco di Nkoulou con Izzo a completare la difesa a 3, mentre le fasce laterali saranno affidate ai titolari De Silvestri e Ansaldi.

LE SCELTE DI TASHUYEV

Lo Shakhtyor Soligorsk è una formazione capace di dare il meglio di sé in occasioni delle partite casalinghe, mentre in trasferta il tecnico Tashuyev cerca di sfruttare la velocità delle punte Bakaj e Kovalev per colpire nelle ripartenze. Un altro punto di forza della formazione bielorussa è la difesa, considerando che nelle quattro partite precedenti dei preliminari di Europa League lo Shaktyor non ha mai subito gol. Avvisato il Torino che contro il Debrecen ha invece messo in mostra un gioco offensivo spumeggiante.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-3): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Belotti, Zaza. All. Mazzarri.

SHAKHTYOR SOLIGORSK (4-3-3): Klimovich; Matveychik, Rybak, Sachivko, Antic; Tatarkov, Ebong, Szoke, Balanovich; Bakaj, Kovalev. All. Tashuyev.



