Probabili formazioni Turchia Italia/ Quote: deve essere un nuovo inizio

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA ITALIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Turchia Italia ci accompagnano verso la partita di Konya, purtroppo tristemente inutile: si tratta infatti del match tra le perdenti delle semifinali degli spareggi playoff delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. In palio qualche punto per il ranking Fifa, ma francamente le motivazioni sono prettamente economiche, per aumentare il numero delle partite e gli incassi televisivi – anche se dubitiamo che questo incontro susciti un grande interesse, vista l’assenza di un vero obiettivo.

Può comunque essere l’occasione per iniziare a pensare a un nuovo ciclo: la Turchia almeno ha perso in Portogallo, per l’Italia invece è stato naturalmente fortissimo il colpo subito a causa dell’eliminazione per mano della più modesta Macedonia del Nord a Palermo. Facile immaginare un ampio turnover, alla ricerca di giocatori che possano avere più motivazioni per onorare la maglia Azzurra anche in questa partita inutile: tutto questo premesso, proviamo ad azzardare delle ipotesi attorno alle probabili formazioni di Turchia Italia a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Turchia Italia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono comunque favoriti sulla carta gli Azzurri e il segno 2 è quotato a 1,90, mentre poi si sale a quota 3,45 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,85 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere la Turchia.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA ITALIA: LE MOSSE DEI CT

LE SCELTE DI KUNTZ

Nelle probabili formazioni di Turchia Italia, la situazione naturalmente è triste anche per la Turchia, tuttavia gli uomini del c.t. Stefan Kuntz giocando in casa propria e contro i campioni d’Europa potrebbero trovare già più affascinante questa partita. Con tutte le cautele del caso, proviamo allora a immaginare un modulo 4-4-2 con la presenza dei nomi più noti anche nel calcio italiano: in porta Cakir; davanti a lui la difesa a quattro con Kabak, l’atalantino Demiral, Soyuncu e Kutlu.

A centrocampo altra linea a quattro per la Turchia, nella quale potrebbero trovare spazio da destra a sinistra Celik, Kokcu, l’interista Calhanoglu e Akturkoglu; infine, staremo a vedere se in attacco ci sarà la coppia “titolare” formata dal veterano Burak Yilmaz e dall’ex romanista Under.

LE MOSSE DI MANCINI

Passando sul fronte Azzurro, le probabili formazioni di Turchia Italia devono tenere conto di vari aspetti, a cominciare dal gran numero di assenti che hanno lasciato il ritiro dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord. Il turnover sarà fatalmente molto ampio, tra la volontà di lanciare quello che sarà inevitabilmente un nuovo ciclo e la necessità di pensare anche al campionato. In porta ipotizziamo titolare Sirigu; davanti a lui si potrebbe ivedere una linea a quattro formata da De Sciglio a destra, i due centrali Acerbi e Chiellini (che da capitano vuole dare l’esempio e dovrebbe giocare) ed infine Biraghi come terzino sinistro.

A centrocampo sicuramente ci sarà un giocatore di qualità a fare da faro per il gioco, potrebbe essere Sensi oppure Tonali, che poi in prospettiva dovrebbe avere più spazio; al fianco del regista, sono favoriti Cristante e Pessina per completare il reparto a tre. Incertezza ancora più grande in attacco: superato il risentimento muscolare, Scamacca potrebbe essere favorito su Belotti come centravanti, ai suoi fianchi potrebbero esserci Zaniolo e Raspadori, con Politano e Zaccagni come prime alternative.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA ITALIA

TURCHIA (4-4-2): Cakir; Kabak, Demiral, Soyuncu, Kutlu; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz, Under. All. Kuntz.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Cristante, Tonali, Pessina; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. All. Mancini.











