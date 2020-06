Probabili formazioni Verona Napoli/ Diretta tv: spazio per Milik da titolare?

Si accenderà solo domani sera al Bentegodi alle ore 19.30 la sfida per la 27^ giornata della Serie A tra Verona e Napoli: analizziamo da vicino le probabili formazioni del match, che segna il grande ritorno in campo degli azzurri dopo l’eccezionale vittoria della Coppa Italia. Siamo infatti ben impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Gattuso per le probabili formazioni di Verona Napoli: il tecnico infatti potrebbe rimanere indeciso tra la necessità di dare fiato ai suoi titolari (che hanno sulle gambe 90 minuti contro la Juventus e in piò i calci di rigori) come pure di sfruttare l’entusiasmo suscitato dalla vittoria della Coppa per esordire al meglio nella seconda parte della stagione della Serie A. Simile dubbio potrebbe poi oggi cogliere anche Juric: l’Hellas dopo tutto è già scesa in campo solo pochi giorni fa per disputare il recupero della 25^ giornata di campionato, ma certo pure domani sera non potrà presentarsi davanti a un avversario di valore come è il Napoli senza i pezzi migliori dello spogliatoio. Non sarà dunque facile per nessuno dei due tecnici fissare un undici netto per la sfida di domani sera: analizziamo dunque le alternative possibili per le probabili formazioni di Verona Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la sfida per la Serie A, prevista solo domani sera al Bentegodi sarà visibile non già in diretta tv ma esclusivamente in diretta streaming video sulla nota piattaforma in abbonamento DAZN, questa disponibili su apparecchi mobili come Pc, tablet e smartphone, come pure su smart tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI

LE MOSSE DI JURIC

Come detto prima, per le probabili formazioni di Verona e Napoli Juric dovrà soppesare la necessità di scendere in campo con i propri titolari, come pure l’esigenza di dare un po’ di riposo ai suoi pezzi da novanta, dopo la sfida vissuta solo pochi giorni fa contro il Cagliari. Quel che è certo in vista del big match di domani è ovviamente il modulo: il tecnico gialloblu non uscirà dal classico 3-4-1-2, dove pure potremmo vedere dal primo minuto Silvestri tra i pali. Di fronte al numero 1 poi potrebbero facilmente ambire a una maglia da titolare Gunter, Dawidowicz e Rrahmani, mentre per la mediana rimangono ancora una volta indispensabili Lazovic, Amrabat, Pessina e Adjapong: pur ricordiamo che Badu e Felippe rimangono al bisogno, utili sostituti. Sono però ballottaggi aperti per quanto riguarda l’attacco: in prima punta infatti si dovrà scegliere tra Di Carmine, Pazzini e Borini come Verre, sempre che questo non venga posto sull’esterno in coppia con Zaccagni.

LE SCELTE DI GATTUSO

Pure Gattuso potrebbe oggi essere in difficoltà nel segnare le sue mosse per le probabili formazioni di Verona e Napoli, alla vigilia del fischio d’inizio: visto il gravoso impegno con la Juventus sulle spalle ecco che potrebbero accendersi alcuni ballottaggi nello schieramento campano. Il quale naturalmente seguirà il classico 4-3-3. Qui in porta ecco che potremmo rivedere dal primo minuto Ospina, che ha dovuto saltare la finale della Coppa Italia per squalifica (pur essendo stato il migliore in semifinale): di fronte allo spagnolo si faranno trovate pronti Maksimovic e Koulibaly (Manolas è ancora infortunato), mentre ai lati Hysaj potrebbe contendere la maglia a Mario Rui: Di Lorenzo sarà costretto invece agli straordinari sulla corsia a destra. Sono poi ballottaggi aperti nella mediana: se Demme ora parte una certezza, ecco che al suo fianco Allan ed Elmas potrebbero insidiare i soliti titolari Zielinski e Fabian Ruiz. In attacco infine pare certe la presenza di Milik dal primo minuto come prima punta: vicino al polacco poi non dovrebbero mancare dal primo minuto Insigne e Politano.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 21 Gunter, 27 Dawidowicz, 13 Rrhamani; 88 Lazovic, 34 Amrabat, 32 Pessina, 98 Adjapong; 20 Zaccagni, 14 Verre; 10 Pazzini All, Juric

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 23 Hysaj, 26 Koulibaly, 19 Maksimovic, 22 Di Lorenzo; 12 Elmas, 4 Demme, 5 Allan; 24 Insigne, 99 Milik, 21 Politano All. Gattuso



