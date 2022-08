Problema nella tuta, paura nello spazio per astronauta/ Russo Artemyev salvo, ma…

Paura per il cosmonauta russo Oleg Artemyev. L’astronauta ha avuto un imprevisto durante la passeggiata spaziale che lo ha costretto a rientrare alla base dopo appena 2 ore e 20 minuti all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale. Artemyev, che è anche il capo dell’attività extraveicolare, è rientrato alla base a causa di un problema di alimentazione della tuta. Ha proseguito invece con la passeggiata spaziale il collega Denis Matveev, ma solo per pochi minuti. Anche lui, infatti, è stato costretto a tornare nella Stazione Spaziale Internazionale.

Il centro di controllo a Mosca ha infatti deciso di interrompere in anticipo anche la passeggiata spaziale di Denis Matveev e l’intera attività extra-veicolare e di far rientrare nella Stazione spaziale internazionale entrambi gli astronauti. Dopo il problema tecnico alla tuta di Oleg Artemyev, Matveev era rimasto fuori per continuare alcune delle operazioni previste dal programma ma la sua passeggiata in solitaria è durata solo pochi minuti.

La tuta di Artemyev aveva un problema nel voltaggio delle batterie

Come ha spiegato su Twitter l’account della Stazione spaziale internazionale (Iss), la tuta Orlan di Artemyev avrebbe riportato un’anomalia nel voltaggio delle batterie e dunque costretto il cosmonauta a rientrare di corsa. L’astronauta dirige l’attività extraveicolare ed è anche il comandante della Expedition 67. Il russo è stato ripetutamente invitato a rientrare per ricaricarsi al sistema di alimentazione della Iss per evitare incidenti ben più gravi.

La passeggiata spaziale di mercoledì scorso prevedeva che i due cosmonauti, Artemyev e Matveev, installassero due telecamere sul nuovo braccio robotico europeo, fissato all’esterno della stazione spaziale su una parte della ISS controllata dai russi. Le passeggiate spaziali avvengono regolarmente perché gli astronauti devono regolarmente uscire dalla stazione spaziale per manutenzione, esperimenti scientifici e non solo. In genere sono operazioni che si svolgono senza intoppi, ma questa, la settima passeggiata spaziale per Artemyev e la terza per Matveev, ha riportato qualche problema di troppo.

