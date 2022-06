Processione Corpus Domini 2022/ Diretta streaming video: rito solenne da Lodi a Lecce

PROCESSIONE CORPUS DOMINI: SALTA QUELLA DI PAPA FRANCESCO

Niente Messa e processione del Corpus Domini in Vaticano per Papa Francesco, che ha cancellato il rito solenne che si tiene subito dopo la Pentecoste e che negli anni passati si svolgeva tra la basilica di San Giovanni e quella di Santa Maria Maggiore. La processione si sviluppava, infatti, nel tragitto tra le due chiese, con il Santo Padre che guidava fedeli e celebrali, solitamente cardinali, patriarchi, arcivescovi e vescovi.

Corpus Domini, cos'è?/ Significato e origini: cosa si celebra

Il pontefice ha dovuto rinunciare a quella che è ritenuta una delle solennità più sentite a livello popolare a causa della gonalgia che lo affligge. Ma questo non vuol dire che la Messa nella Solennità del Corpus Domini con processione e benedizione eucaristica non ci sia stata. A presiederla, infatti, è stato il cardinale Mauro Gambetti, vicario generale di Papa Francesco per la Città del Vaticano. Oggi invece, per le ragioni che vi abbiamo spiegato in questo approfondimento, si celebrerà la Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo con processioni in tutta Italia, da seguire anche in diretta streaming video. In occasione della solennità del Corpus Domini si porta in processione un’ostia consacrata, racchiusa in un ostensorio sottostante un baldacchino. Inoltre, viene esposta alla pubblica adorazione. Si adora Gesù vivo e vero presente, appunto, nel Santissimo Sacramento. Nelle città di Orvieto e Bolsena vengono portate in processione anche le reliquie del miracolo eucaristico occorso al sacerdote boemo Pietro Da Praga.

Corpus Domini/ Oggi 19 giugno si celebra il mistero dell'Incarnazione

Peraltro, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia Covid. La diocesi di Napoli si ritroverà a San Pietro a Patierno, nel 250esimo anniversario del miracolo eucaristico, alle ore 19, presso la chiesa dell’Istituto delle Suore degli Angeli. Dopo la celebrazione eucaristica, presieduta dall’arcivescovo metropolita, mons. Mimmo Battaglia, comincerà la processione eucaristica lungo via Nuovo Tempo fino al santuario eucaristico parrocchia di San Pietro, in piazza Guarino, per l’adorazione e benedizione eucaristica.

PROCESSIONE CORPUS DOMINI OGGI DA NORD A SUD

Da Nord a Sud, ovunque si celebra oggi questo rito solenne con processione del Corpus Domini. A Sassari, dove l’arcivescovo Gian Franco Saba presiederà nella cattedrale di San Nicola la celebrazione eucaristica, con la processione dopo la messa per le vie della città sino a piazza Italia, dove si terrà la benedizione eucaristica. Così pure a Molfetta e nelle altre tre città della diocesi, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Stesso discorso a Lodi, con il vescovo Maurizio Malvestiti a presiedere la santa messa presso la cappella del Seminario vescovile, alle ore 20.45. Invece alle ore 21.20 il presule guiderà la processione eucaristica da via XX Settembre sino alla cattedrale.

Mantova, oratorio "chiuso per maleducazione"/ Parroco: "Manca rispetto per il luogo"

Anche a Perugia si torna “in presenza” per la processionE del Corpus Domini. La solennità del Corpo e Sangue di Cristo sarà celebrata domenica oggi con la messa che alle 10 l’arcivescovo emerito, il card. Gualtiero Bassetti, presiederà nella cattedrale di San Lorenzo. Poi ci sarà la processione con il Santissimo Sacramento che si snoderà per piazza IV Novembre, via Fani, piazza Matteotti, via Baglioni e piazza Italia. Prevista una sosta in preghiera davanti alle sedi delle Istituzioni civili del capoluogo umbro, per fare poi rientro in cattedrale tramite lo stesso itinerario.

DA UDINE A LECCE: LE ALTRE PROCESSIONI CORPUS DOMINI

Processione del Corpus Domini anche quella di Urbino, con l’arcivescovo Giovanni Tani che celebrerà la messa presso la basilica-cattedrale Santa Maria Assunta di Urbino, poi si svolgerà la processione eucaristica per le vie della città di Urbino sino alla chiesa di San Francesco di Paola. L’appuntamento nella diocesi di Lamezia Terme è invece alle 19, quando è prevista la messa, a cui seguirà la processione del Santissimo Sacramento sul corso e la benedizione eucaristica finale. Stesso orario a Udine, dove l’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato preciderà la celebrazione eucaristica in cattedrale, quindi la processione per le vie Vittorio Veneto e Piave, proseguendo tramite piazza Patriarcato, via Manin, via Vittorio Veneto col ritorno in cattedrale. Alla liturgia parteciperanno tutte le parrocchie con le croci astili ornate, a testimonianza di una comunità che diventa un corpo solo, proprio perché partecipa all’unico Pane.

A Lecce sarà l’arcivescovo Michele Seccia a presiedere la messa delle ore 19 nella parrocchia di Sant’Antonio a Fulgenzio, poi comincerà la processione a cui parteciperanno anche i vescovi Cristoforo Palmieri e Luigi Pezzuto, i sacerdoti che operano in città, le confraternite e le associazioni e i movimenti cattolici.

In questo caso, il corteo attraverserà le principali vie di Lecce, via Monte San Michele, piazza Mazzini, via Trinchese, piazza Sant’Oronzo, corso Vittorio Emanuele fino a piazza Duomo, dove la cerimonia terminerà con la benedizione eucaristica. A proposito della diretta video streaming della processione Corpus Domini, è disponibile oggi dalle ore 20:30 quella dal Santuario della Consolata a Torino, dal sito internet del Santuario stesso.

PROCESSIONE CORPUS DOMINI, DIRETTA VIDEO STREAMING DA TORINO













© RIPRODUZIONE RISERVATA