Prodigi La musica è vita/ Diretta e ospiti: da Lino Banfi a Flavio Insinna

Prodigi La musica è vita: anticipazioni e diretta 17 novembre

Mercoledì 17 novembre, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con Prodigi La musica è vita, un appuntamento dedicato al talento e alla solidarietà realizzata in collaborazione con UNICEF ed Endemol Shine Italy. Dal Teatro 1 di Cinecittà World, padroni di casa della serata, sono Serena Autieri, già conduttrice della quarta edizione e Gabriele Corsi. Prodigi è un evento unico in cui viene premiato il talento di giovani artisti dando contemporaneamente voce alle storie dei bambini la cui vita è cambiata per la solidarietà delle persone e il sostegno dell’Unicef.

I protagonisti della serata sono nove giovanissimi talenti nella danza, nel canto e nella musica, tra i10 e i 16 anni. Tutte le esibizioni sono accompagnate dall’orchestra giovanile “Sesto Armonico”, diretta dal Maestro Matteo Parmeggiani. La giuria, invece, è composta da Malika Ayane e il Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia Peppe Vessicchio per il canto, Ermal Meta e Laura Marzadori, primo violino dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, per la musica, e Samantha Togni e Luciano Cannito per la danza. Guest star della giuria, invece, è Flavio Insinna. La giuria eleggerà i tre finalisti, uno per ogni categoria, mentre il vincitore assoluto sarà eletto da una giuria tecnica e vincerà una borsa di studio.

Lino Banfi e Clementino tra gli ospiti di Prodigi La musica è vita

Nel corso di Prodigi La musica è vita, sul palco di Prodigi, si alterneranno anche amici dell’Unicef e personaggi del mondo dello spettacolo amatissimi dal pubblico. In primis, ci sarà Lino Banfi con i bambini profughi dell’Afghanistan presso un campo di accoglienza a Roma. Spazio, poi, ad Alessandra Mastronardi che parlerà del programma di accoglienza dell’UNICEF a Gaziantep, in Turchia.

Sul palco, poi, arriverà Clementino che farà una dedica ai bambini sul palco la storia di Angela, una bambina che ama ballare l’hip hop e che frequenta la Casa di Vetro di Forcella a Napoli.

Prodigi La musica è vita: le storie

Nel corso della serata di Prodigi La musica è vita non mancheranno le storie dei bambini. A raccontare la storia di Cristian, un ragazzo di origini albanesi che, grazie ai suoi genitori affidatari, è riuscito a realizzare il sogno di danzare sarà Stefano De Martino mentre per raccontare la storia di Christopher Goddey, in arte Chris Obehi, arrivato in Italia ancora minorenne e che ha poi alimentato la propria passione per la musica imparando a suonare la chitarra sarà Roy Paci.

Oggi, Chris ha 21 anni e, nel 2020, è entrato in contatto con l’UNICEF come maestro di chitarra in un programma di sviluppo. Musica, danza, canto, ma soprattutto storie vere nella serata imperdibile di Prodigi.

