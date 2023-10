Prodotti dimagranti: investiti miliardi sulle siringhe preriempite/ Iniezioni contro obesità

I produttori di farmaci a contratto stanno cercando di sfruttare il mercato in forte espansione dei farmaci dimagranti: stanno investendo miliardi di dollari per espandere o costruire fabbriche per produrre penne da iniezione utilizzate per somministrare trattamenti come quello di Novo Nordisk. Le società di servizi farmaceutici vogliono dunque assicurarsi il lavoro specialistico di riempimento delle siringhe utilizzate nelle penne, un processo noto come fill-finish, come spiega Reuters. “Ogni produttore a contratto che dispone di capacità di riempimento-finitura sterile vuole aggiungere altro, per andare avanti, perché non si tratta più solo di Wegovy”, ha affermato Tejas Savant, analista senior di azioni sanitarie presso Morgan Stanley. “Arriveranno anche Mounjaro di Lilly e altri.”

Long-raffreddore: cos'è la nuova malattia stagionale/ “Fino a 11 giorni”. Bassetti: “Quasi peggio del Covid”

Wegovy è stato il primo di una nuova generazione di trattamenti per l’obesità che imitano gli ormoni che sopprimono l’appetito del corpo: le vendite sono aumentate vertiginosamente dal suo lancio negli Stati Uniti nel giugno 2021. Mounjaro di Eli Lilly per la perdita di peso dovrebbe essere approvato negli Stati Uniti quest’anno. Le iniezioni settimanali per la perdita di peso appartengono a una classe di farmaci noti come agonisti del GLP-1: secondo gli analisi potrebbero valere fino a 100 miliardi di dollari entro un decennio. Chris Chen, CEO di WuXi Biologics, ha affermato a Reuters che la sua azienda sta parlando con i clienti dell’utilizzo della capacità di siringhe preriempite che sta installando in una fabbrica tedesca acquistata nel 2020. L’interesse è “piuttosto elevato”: per questo sta pensando di acquistare più fabbriche in Europa per servire i clienti GLP-1, ma non ha fornito dettagli.

Disturbi mentali crescono dopo pandemia/ Boom ansia e depressione: giovani sempre più isolati

Prodotti dimagranti: sviluppo di siringhe preriempite

Catalent, come altre aziende, sta costruendo una capacità “significativa” di siringhe preriempite negli stabilimenti di Anagni, in Italia e Bloomington, a Indiana, negli Stati Uniti, come spiegato Cornell Stamoran, vicepresidente della strategia aziendale e degli affari governativi. I prodotti dimagranti verranno messi sul mercato nel 2024. Dallo scorso anno sono circa una mezza dozzina i progetti per un valore di almeno 3 miliardi di dollari: sono stati annunciati da aziende tra cui Lonza (LONN.S), Fujifilm Diosynth Biotechnologies, una filiale di Fujifilm Corp, e la tedesca Vetter. Un altro partner di Novo, Thermo Fisher (TMO.N) sta convertendo le strutture utilizzate per riempire le siringhe del vaccino COVID-19 per gestire penne per medicinali per l’obesità e il diabete, come spiegato dal CEO Marc Casper a una conferenza sulla salute di Morgan Stanley.

Cannabis light: Ministero Salute fa ricorso contro Tar/ "Divieto vendita legittimo anche senza parere ISS"

Come spiega Reuters, il riempimento delle siringhe viene effettuato in condizioni sterili per evitare la contaminazione prima che le penne vengano assemblate e confezionate e quindi spedite dai grossisti alle farmacie e alle cliniche. Novo sta spendendo miliardi per aumentare la propria produzione di Wegovy e prevede di allargare altri siti di produzione a contratto oltre ai tre gestiti da Catalent e Thermo. Anche Lilly sta aumentando la capacità interna. L’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti sta inoltre stimolando lo sviluppo di farmaci biologici, alcuni dei quali vengono iniettati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA