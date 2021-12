Prof salva 16enne suicida/ “Era in piedi davanti a finestra, bloccata con una scusa”

Una tragedia sfiorata sabato mattina in una scuola superiore di Vigevano. Una sedicenne ha tentato di compiere un atto suicida, ma è stata salvata da un professore. La ragazza, come raccontato al Corriere della Sera da quest’ultimo, dopo avere preso un brutto voto, ha chiesto di andare in bagno. Il tempo passava e non vedendola tornare, la sua insegnante ha iniziato a preoccuparsi, al punto da avviare le ricerche in tutto l’istituto. Il corpo docenti, i collaboratori scolastici e gli alunni si sono premurati di cercarla ovunque.

Storia della pizza/ La Margherita, New York e l’Unesco: un patrimonio ‘verace’

A trovarla, grazie alla segnalazione di uno studente, è stato Emilio Bocca Corsico Piccolino. “Era in piedi su un banco, la finestra aperta, lei guardava il vuoto. Ho cercato di parlarle e distrarla, l’ho afferrata di peso e le ho impedito di buttarsi di sotto”. Così il prof eroe ha ricordato quei drammatici istanti. Il docente di fisica conosce bene la sedicenne, che è stata sua alunna, al punto da definirla “dal carattere fragile”. È anche per questo motivo che tutti si sono immediatamente preoccupati. La vicenda, per fortuna, si è conclusa con un lieto fine.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI DI OGGI/ Estrazione della cinquina del 6 dicembre 2021

Prof salva 16enne suicida: il racconto dell’eroe

“Mi manda la tua insegnante: ha detto che vuole cambiarti il voto. Vieni, andiamo insieme”. Con queste parole il prof eroe Emilio Bocca Corsino Piccolino ha salvato la sedicenne suicida. Una scusa che è stata sufficiente per convincerla a non buttarsi giù. “Non so se il mio intervento ha davvero salvato una vita, forse non sarebbe successo niente di brutto, e quella studentessa sarebbe rientrata in classe da sola”, ha concluso ai microfoni del Corriere della Sera.

Dopo il salvataggio, la ragazza è stata condotta al pronto soccorso in via precauzionale. Nel nosocomio più vicino le sono state prestate le cure necessarie, anche dal punto di vista psicologico. L’aiuto della famiglia e dei compagni di classe sarà fondamentale per superare il brutto episodio. Sul posto, per chiarire la dinamica della vicenda, è intervenuta anche la Polizia locale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 6 DICEMBRE/ +15 decessi, ricoveri in aumento

© RIPRODUZIONE RISERVATA