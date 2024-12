Sammy Basso sarà una delle persone che verrà ricordato nella trasmissione Bella Festa per Fondazione Telethon, un evento che andrà in scena in prima serata domenica 22 Settembre 2024. Sammy è venuto a mancare qualche mese fa a causa della malattia Progeria, una malattia che purtroppo quasi sempre risulta fatale. Ma andiamo a vedere meglio che cos’è.

Alex Britti, chi è: la carriera in Olanda e il successo in Italia/ "Da ragazzo aiutavo papà in macelleria"

La Progeria o anche sindrome di Hutchinson Gilford è una malattia rara che purtroppo causa l’invecchiamento della persona in maniera precoce. La Progeria vede la persona invecchiare quindi velocemente eccetto per la mente che di fatto è l’unica cosa che fa intuire la vera età della persona che è colpita dalla malattia. Parliamo di una sindrome piuttosto rara che è causata da una mutazione genetica del gene LMNA che codifica per una proteina che fornisce l’impalcatura del nucleo cellulare.

Alejandra Silva, chi è la moglie di Richard Gere e i figli Alexander e James/ “Il primo incontro…”

Solitamente parliamo di una malattia mortale che vede le persone non sopravvivere e andare oltre i 14 anni di vita. Il caso di Sammy che ha fatto molto discutere e ha fatto conoscere questa malattia al mondo (specialmente in Italia) è un caso inusuale con Sammy che è scomparso qualche mese fa addirittura a 28 anni, il doppio dell’età media della Progeria.

Sammy Basso e le ultime sulla Progeria

Negli anni Sammy ha lavorato insieme alla sua famiglia per far conoscere al mondo la Progeria, ha creato una fondazione e negli anni si è adoperato molto per aiutare gli altri e far si che la ricerca lavori per migliorare questa grave problematica. Sammy Basso ha dato vita all’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso Onlus, un modo anche per ricordare il ragazzo venuto a mancare poco tempo fa.

Richard Gere, chi è la stella di Hollywood: carriera, malattia/ Da sex symbol ad attore di spicco

Nel corso della Pandemia la ricerca per la Progeria ha avuto un brusco stop e a parlarne fu proprio Sammy nel corso di una lunga e interessante intervista ai microfoni del Mensile di Frate Indovino: “Con la Pandemia sono state cancellate tutte le raccolte fondi ed i vari eventi, in questi anni non posso che sorridere per i risultati come ad esempio il primo farmaco contro la Progeria, ci lavoro da tempo e ci sono voluti ben 11 anni”.

Sammy ha spiegato che inizialmente questo farmaco è stato richiesto contro il Cancro, poi si è arrivati a questo cambiamento con la ricerca e si è raggiunto questo importante risultato. Anche grazie a queste ricerche ed ai farmaci Sammy Basso è riuscito ad ottenere un’aspettativa di vita superiore, durando fino ai 14 anni.