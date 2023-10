Progetto Arca in piazza con “La zuppa della Bontà”/ “Offriamo un aiuto alimentare a chi è in difficoltà”

Progetto Arca, cooperativa milanese che si propone di aiutare le persone in stato di grave povertà, è pronto a tornare in piazza con l’iniziativa “la zuppa della Bontà“, che si terrà tra venerdì 27 e sabato 28 ottobre dalle ore 10 alle 18 in sette città italiane: Milano, Torino, Padova, Roma, Napoli, Bari, Ragusa. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle persone senza dimore, raccogliendo anche nel frattempo donazioni a favore dei senza dimora.

Durante l’evento “la zuppa della Bontà”, infatti, Progetto Arca distribuirà ai cittadini che si presenteranno in piazza (l’elenco completo può essere reperito sul sito progettoarca.org) confezioni di zuppa da cucinare a casa, grazie alle quali raccoglierà proventi per distribuire pasti caldi in strada durante tutto l’inverno. Durante tutti i due giorni dell’evento, ad accogliere i curiosi e volenterosi cittadini ci saranno i volontari di Progetto Arca che saranno affiancati venerdì 27 dai dipendenti di H&M Italia, partner ufficiale del progetto “la zuppa della Bontà”. Inoltre, ad esclusione di Milano e Roma, assieme ai volontari ci saranno anche le associazioni Cooperativa Animazione Valdocco a Torino, Cooperativa sociale Cosep a Padova, Angeli di Strada Villanova a Napoli, InConTra a Bari, Caritas Diocesana a Ragusa.

Progetto Arca: “Con La zuppa della Bontà possiamo offrire sostegno a chi è in difficoltà”

“Quest’anno”, spiega Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca, parlando del progetto “la zuppa della Bontà”, “abbiamo scelto di essere presenti in queste città che sono molto importanti per le nostre attività dedicate alle persone senza dimora e indigenti. Qui infatti siamo presenti con le nostre Cucine mobili e i Market solidali, servizi strutturati che hanno un unico obiettivo: offrire un corretto sostegno alimentare a chi è in difficoltà. Grazie”, ha concluso il presidente, “a tutti i volontari e alle associazioni partner nelle varie città che rendono possibile non solo l’evento ma anche l’attività di ogni giorno dedicata ai più fragili“

L’alimento simbolo del progetto “la zuppa della Bontà” del Progetto Arca è stata scelto nel 2015, quando è stato lanciato per la prima volta, per via del suo forte legame con la tradizione che lo vuole come alimento immancabile nelle famiglie povere per via del suo importante apporto nutrizionale. Quest’anno, inoltre, per la prima volta, i volontari daranno la possibilità di scegliere 3 versioni differenti di zuppa, oltre a quella tradizionale anche quella della salute e quella farro e lenticchie, per le quali sarà chiesta una donazione minima di 5 euro. Progetto Arca ci tiene anche a specificare che tutti gli alimenti che saranno distribuiti durante il progetto “la zuppa della Bontà” sono biologici, mentre le lavorazioni sono state fatte in collaborazione con la cooperativa di commercio equo e solidale Chico Mendes Altromercato.











