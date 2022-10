Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sulle partite (3^ giornata)

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SULLA 3^ GIORNATA

Con i pronostici di Conference League andiamo a fare il nostro viaggio attraverso i potenziali esiti delle 16 partite che si giocano giovedì 6 ottobre, per la terza giornata della fase a gironi. La competizione arriva a metà della sua prima fase: già la prossima settimana vivremo il quarto turno, vale a dire le stesse gare di oggi ma a campi alternati, e poi bisognerà procedere in fretta verso la conclusione dei gironi perché, come ben sappiamo, a novembre iniziano i Mondiali e bisognerà già avere le squadre qualificate agli ottavi di finale, o ai playoff che coinvolgono le seconde di ciascun raggruppamento.

Come sempre nella valutazione dei pronostici di Conference League ci faremo aiutare dalle quote ufficiali che sono state stilate dai bookmaker, ovviamente “costruite” sulla base delle puntate che sono arrivate sul piatto; possiamo ricordare che la nostra rappresentante in questa competizione è la Fiorentina, che questa sera giocherà a Edimburgo contro gli Hearts e dovrà solo vincere per sistemare una situazione già molto complicata. Proprio dal match dei viola, il più importante per noi italiani, cominciamo dunque il nostro excursus attraverso i pronostici di Conference League, poi andremo a presentare le ipotesi su altre partite della terza giornata dei gironi.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: HEARTS FIORENTINA

I pronostici di Conference League ci portano quindi a parlare di Hearts Fiorentina: una partita delicatissima con i viola, il cui ritorno in Europa non è stato come lo si aspettava. All’esordio in questa competizione la Fiorentina non è andata oltre un deludente pareggio al Franchi contro il modesto Rigas; poi ha addirittura fatto peggio, facendosi battere per 3-0 da un Basaksehir che è parso tremendamente superiore e molto più pronto a giocare in un simile contesto. La Fiorentina dunque deve rialzare la testa, e potrebbe sfruttare il fatto che gli Heart of Midlothian abbiano il morale sotto i tacchi dopo il ko di sabato, quando a Tynecastle Park sono caduti nel “derby protestante” contro i Rangers.

Vediamo allora cosa ci dice l’agenzia Snai riguardo questa partita: la Fiorentina parte favorita e non di poco, secondo questo bookmaker infatti il segno 2 per la vittoria esterna dei viola vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,60 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 1, che identifica l’affermazione degli Hearts, il valore aumenta sino a 5,25 volte la vostra giocata. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita che è equivalente a 3,85 volte la cifra che avrete scelto di investire.











