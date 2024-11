RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA FIORENTINA PER RIPARTIRE!

Anche i risultati Conference League tornano ad animare lo scenario delle coppe europee: giovedì 28 novembre si giocano le partite della quarta giornata, siamo dunque in ritardo di un turno rispetto alle altre due competizioni ma bisogna ricordare che qui sono solo sei le giornate che compongono la prima fase, quella del girone unico. Fiorentina Paphos sarà l’osservata speciale, viola in campo alle ore 21:00 per riscattare la sconfitta contro l’Apoel Limassol, arrivata dopo due vittorie, ma allo stesso tempo confermare un passo straordinario in campionato che ha portato a sette successi consecutivi e un eccezionale secondo posto ad un punto dal Napoli.

Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sulle partite, 5^ giornata (oggi 28 novembre 2024)

Oltre alla Fiorentina, naturalmente i risultati Conference League ci riveleranno le altre protagoniste: tra queste un Chelsea che continua a viaggiare a punteggio pieno e questa sera (alle 18:45) affronta una sfida diretta per il primo posto sul campo dell’Heidenheim, ma in realtà ci sono altre squadre che fino a questo momento hanno sempre vinto e poi, come noto, vincere il girone è relativo perché conta qualificarsi direttamente. Vedremo dunque cosa ci racconteranno questa sera i risultati Conference League, anche qui la nuova formula ha dato certamente ulteriore brio e noi speriamo che la Fiorentina possa subito riprendere la sua marcia internazionale.

Formazioni Fiorentina Paphos/ Quote, verso la conferma di Kean (Conference League, 28 novembre 2024)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: VERSO I VERDETTI

Ci avviciniamo al quadro dei risultati Conference League: come detto sotto i riflettori finisce una Fiorentina che dopo aver vinto le prime due partite ha inaspettatamente perso la terza, la squadra di Raffaele Palladino sta volando in campionato e quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutto, ma deve stare comunque attenta in una Conference League che da alcune squadre è giustamente affrontata come la competizione della vita, dunque anche le motivazioni possono fare la loro parte ricordando comunque che la stessa Fiorentina ha tutte le intenzioni di vendicare le due finali perse nelle ultime due edizioni del torneo.

Video Apoel Nicosia Fiorentina (2-1)/ Gol e highlights: crollo dei viola (Conference League, 7 Novembre 2024)

Come detto i risultati Conference League ci consegnano come prima in classifica il Chelsea in compagnia dell’Heidenheim, tra le squadre a punteggio pieno ci piace citare soprattutto lo Jagiellonia, formazione polacca che ha fatto un grande salto di qualità e fino a qui ha sempre vinto, tutto sommato questa sera potrebbe esserci un’altra partita da tre punti sul campo del Celje ma staremo a vedere se davvero sarà così, intanto naturalmente sognano in grande anche Rapid Vienna e Vitoria Guimaraes oltre al Legia Varsavia, stasera la classifica di Conference League cambierà in maniera sensibile oppure no?

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: 5^ GIORNATA

Ore 16:30 Astana Vitoria Guimaraes

Ore 18:45 Borac Banja Luka Lask

Ore 18:45 Celje Jagiellonia

Ore 18:45 Cercle Brugge Hearts

Ore 18:45 Dinamo Minsk Copenaghen

Ore 18:45 Heidenheim Chelsea

Ore 18:45 Molde Apoel Limassol

Ore 18:45 Noah Vikingur

Ore 18:45 Panathinaikos HJK Helsinki

Ore 18:45 San Gallo Backa Topola

Ore 18:45 The New Saints Djurgarden

Ore 21:00 Fiorentina Paphos

Ore 21:00 Lugano Gent

Ore 21:00 Mlada Boleslav Betis

Ore 21:00 Olimpia Lubiana Larne

Ore 21:00 Omonia Nicosia Legia Varsavia

Ore 21:00 Rapid Vienna Shamrock Rovers

CLASSIFICA CONFERENCE LEAGUE

Chelsea, Legia Varsavia, Jagiellonia, Rapid Vienna, Vitoria Guimaraes, Heidenheim 9

Shamrock Rovers 7

Fiorentina, Paphos, Olimpia Lubiana, Lugano, Hearts, Gent, Vikingur 6

Cercle Brugge, Djurgarden, Apoel Limassol, Betis, Borac Banja Luka 4

Celje, Omonia Nicosia, Molde, Backa Topola, The New Saints, Astana, HJK Helsinki, San Gallo, Noah 3

Copenaghen, Lask 2

Panathinaikos, Basaksehir 1

Mlada Boleslav, Dinamo Minsk, Larne, Petrocub 0