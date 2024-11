DIRETTA FIORENTINA PAFOS, SI GIOCA AL FRANCHI

Anche se possono sembrare due formazioni così diverse tra loro, entrambe viaggiano con la stessa media punti in queste prime tre giornate di Conference League. La diretta Fiorentina Pafos, in programma giovedì 28 novembre 2024 alle ore 21:00, vede entrambi i club a 6 punti. I Viola hanno iniziato molto bene la propria campagna europea, riuscendo a battere prima i gallesi del The New Saints per 2-0 e successivamente il San Gallo per 4-2 in trasferta. Nell’ultimo turno però è arrivato il ko per 2-1 con l’APOEL.

Formazioni Fiorentina Paphos/ Quote, verso la conferma di Kean (Conference League, 28 novembre 2024)

Il Pafos invece ha rifilato quattro reti al Petrocub in un 4-1 in rimonta che ha annullato il club moldavo. Successivamente non è bastata una buona prova contro l’Heidenheim per evitare la sconfitta per 1-0, ma i ciprioti si sono riscattati sconfiggendo 1-0 l’Astana.

DOVE VEDERE LA DIRETTA FIORENTINA PAFOS, STREAMING VIDEO E TV

Volete sapere dove vedere in tv la diretta Fiorentina Pafos? Allora siete nel posto giusto: il match di Conference League sarà visibile su Sky Sport, canale 253. Di conseguenza, la diretta streaming si potrà vedere sull’app di Sky Go.

DIRETTA/ Monza Fiorentina Primavera (risultato finale 0-1): gol di Presta su rigore! (25 novembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PAFOS

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni Fiorentina Pafos. I gigliati si schiereranno secondo il 4-3-3 con Terracciano in porta, difesa a quattro composta da Kayode, Moreno, Pongracic e Gosens. A centrocampo Mandragora, Adli e Cataldi mentre davanti Ikoné, Kouamé e infine Parisi.

Il Pafos replica con lo stesso identico modulo. Tra i pali ci sarà Ivusic, protetto qualche metro più avanti da Bruno, Luckassen, Goldar e Silva. Nella zona nevralgica del campo ecco Dragomir, Sunjic e Quina con Pepe, Jairo e Tankovic a guidare l’attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FIORENTINA PAFOS

Per i bookmakers non ci sono tanti dubbi. Le quote per le scommesse della diretta Fiorentina Pafos vedono il club italiano ampiamente e nettamente favorito a 1.33 rispetto alla X a 5.25 e il 2 fisso che vale otto volte la posta in palio.

Video Como Fiorentina (0-2)/ Gol e highlights: ci pensano Adli e Kean! (Serie A, 24 novembre 2024)

L’Over 2.5, almeno tre gol nel match, è dato a 1.62 dunque meno se confrontato all’Under a 2.25. Gol e No Gol rispettivamente a 1.91 e 1.80.