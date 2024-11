VIDEO GOLE HIGHLIGHTS FIORENTINA PAFOS: PRIMO TEMPO

Un primo tempo quello tra Fiorentina Pafos che non ha lasciato grossi dubbi rispetto alle previsioni iniziali, parliamo infatti un match dominato in questa prima frazione dalla Viola che spolvera un Koume che gode della cura di Palladino. In linea generale invece la squadra ha offerto un gioco pulito, molto incline come in campionato alle verticalizzazioni piuttosto che alle giocate organizzate con il pallone a terra. Beneanche Sottil, giocatore che sta esprimendo delle belle idee saltando molto facilemnte l’uomo.

Ricordiamo che però che il Pafos non è proprio sullo stesso livello tecnico della squadra toscana, quindi è ovvio che qualsiasi risultato che non sia una vittoria per la Fiorentina sarebbe un po’ amaro a conti fatti. Ecco perché segna poi Kouame, un gol molto singolare con una parte del corpo che sarebbe meglio non specificare, ma dal video dovrebbe essere divertente.

VIDEO FIORENTINA PAFOS, IL SECONDO TEMPO

Nella seconda parte del match di Fiorentina Pafos,il ritmo rimane sostanzialmente invariato per gran parte della frazione. La Viola trova subito la rete – o meglio, l’autorete – di Goldar che poi slancia la squadra con Martinez Quarta che in una inusuale posizione da mediano trova persino la rete. Lo vedremo anche in Serie A in questa posizione? I risultati non sono stati insufficienti, anzi.

Negli ultimi dieci minuti però la Fiorentina pensa già a cosa fare la sera, incominciano errori blandi e tantele urla di Palladino dalla panchina. Il primo gol della squadra ospite lo firma Jairo, che trova un bel pertugio dopo una disattenzione di Kayode. Poi l’ultimo gol lo segna Jaja questa volta in contropiede, con la squadra viola statistica nella propria metà campo.

VIDEO FIORENTINA PAFOS: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS