Pronostici Coppa Italia/ Quote e scommesse sulle partite degli ottavi di finale

PRONOSTICI COPPA ITALIA: SI GIOCA PER GLI OTTAVI

Il nuovo appuntamento con i pronostici di Coppa Italia arriva a parecchio tempo da quello precedente: le prime partite del 2021, per quanto riguarda la competizione, sono quelle degli ottavi di finale. Otto gare – una già andata in scena ieri sera – spalmate su 10 giorni: si gioca sempre in gara secca e questo ovviamente va tenuto in conto per provare a capire e ipotizzare in che modo potrebbero andare le cose. Mercoledì 13 gennaio dunque sono in programma tre partite, nelle quali il fattore campo potrebbe essere comunque importante.

Con l’aiuto delle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai proveremo a valutare in che modo potrebbero andare le cose, ricordando ovviamente che il segno X contempla una parità anche al termine degli eventuali tempi supplementari e, di conseguenza, l’esito della lotteria dei calci di rigore sarebbe ininfluente avendo puntato su questa ipotesi. Ad ogni modo, iniziamo adesso il nostro viaggio all’interno dei pronostici di Coppa Italia prendendo in esame la prima partita del mercoledì in ordine cronologico, che per di più è anche la più interessante e, almeno sulla carta, quella il cui esito appare più incerto. Le cose andranno davvero in questo modo? Vedremo…

PRONOSTICI COPPA ITALIA: FIORENTINA INTER

Siamo all’Artemio Franchi, l’Inter da sorteggio è l’unica squadra tra le otto teste di serie ad aver ottenuto un impegno esterno. Ironia della sorte, se la vedrà contro una squadra comunque competitiva, al netto di come ha iniziato la stagione e del momento storico; in più in Coppa Italia la Fiorentina ha sempre fatto bene, non va dimenticata la finale giocata nel 2014 che, anche se sono passati quasi 7 anni, ci dice di un livello che potrebbe essere ritrovato. I nerazzurri, l’anno scorso semifinalisti, ovviamente vogliono tornare a mettere un trofeo in bacheca e per questo motivo la competizione è importante; tuttavia è chiaro che Antonio Conte guardi maggiormente al campionato e alla corsa per lo scudetto, cosa che almeno marginalmente aumenta le speranze dei viola di superare gli ottavi. Secondo le quote previste dalla Snai, tuttavia, l’Inter resta favorita e non di poco: il segno 2 che identifica la sua vittoria vi permetterebbe di intascare una somma corrispondente a 1,70 volte quanto puntato, siamo già lontani (4,25 volte l’investimento) con il segno 1 sul quale puntare per il successo interno della Fiorentina. L’eventualità del pareggio, regolata appunto dal segno X, porta in dote un guadagno che con questo bookmaker ammonta a 4,00 volte la puntata sul tavolo.



