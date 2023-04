Pronostici Europa League/ Le quote sulle partite del ritorno dei quarti (20 aprile)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE SUL RITORNO DEI QUARTI

L’analisi dei pronostici di Europa League ci porta a parlare delle partite che si giocano giovedì 20 aprile: siamo arrivati al ritorno dei quarti di finale, e dunque scopriremo questa sera quali saranno le quattro squadre che proseguiranno la loro corsa nella competizione. Naturalmente la grande speranza è che le nostre due rappresentanti facciano parte del quadro: le due partite che ci interessano da vicino sono Roma Feyenoord e Sporting Lisbona Juventus, entrambe in programma alle ore 21:00 come del resto le altre due che completano lo scenario della serata.

Analizzeremo dunque le quote ufficiali che sono state fornite dalle agenzie ufficiali, in particolare modo la Snai; iniziamo dunque il nostro viaggio attraverso i pronostici di Europa League per le partite di ritorno dei quarti, come sempre naturalmente le prime che prendiamo in considerazione sono quelle delle due squadre italiane che si giocano l’accesso alla semifinale.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ROMA FEYENOORD

Ecco allora Roma Feyenoord di cui parlare con i pronostici di Europa League. All’andata i giallorossi hanno perso 1-0: tutto anche ora da giocare ma naturalmente la Roma deve vincere e, se vuole qualificarsi entro i tempi supplementari, lo dovrà fare con almeno due gol di scarto. Impresa comunque non semplice, ma che la Roma aveva già timbrato nel playoff contro il Salisburgo; inoltre la squadra di José Mourinho9 sta bene e arriva dal roboante 3-0 inflitto all’Udinese in campionato.

I pronostici di Europa League secondo la Snai ci parlano di una Roma nettamente favorita: il segno 1 per la vittoria dei giallorossi ha un valore che ammonta a 1,85 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 per il successo del Feyenoord vi farebbe guadagnare 4,25 volte quella che sarà stata la vostra giocata. Il pareggio, ipotesi per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita equivalente a 3,65 volte l’importo che avrete messo sul tavolo per la partita dello stadio Olimpico.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: SPORTING LISBONA JUVENTUS

Naturalmente anche Sporting Lisbona Juventus è parecchio delicata: una settimana fa i bianconeri hanno vinto 1-0 e quindi hanno due risultati su tre a disposizione, fuori casa in Europa League hanno sempre fatto bene ma dovranno essere bravi a condurre una partita diversa da quelle che hanno fin qui disputato al ritorno, cosa che potrebbe non essere troppo immediata e permettere ai portoghesi di essere particolarmente arrembanti, come del resto già accaduto all’Allianz Stadium.

I pronostici di Europa League stabiliti dalla Snai parlano di uno Sporting Lisbona favorito: vale infatti 2,30 volte la giocata il segno 1 che identifica la vittoria dei portoghesi, mentre il segno 2 su cui puntare per il successo della Juventus porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 3,30 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul tavolo. Abbiamo poi ovviamente l’opzione del segno X, che ovviamente regola l’eventualità del pareggio che starebbe bene ai bianconeri: in questo caso la vincita che andreste a intascare equivarrebbe a 3,25 volte la cifra che avrete pensato di investire.

