PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 4^ GIORNATA

Si torna a parlare di pronostici Europa League con le partite che prendono il via giovedì 7 novembre 2024, e sono valide per la quarta giornata di un girone unico che sta sempre più entusiasmando, se non altro per la novità della formula ma, va riconosciuto, anche per l’imprevedibilità che questa modifica radicale ha portato, e basterebbe guardare la classifica o come sono finite certe partite per rendersi conto che davvero stiamo parlando di uno scenario difficilmente inquadrabile, cosa che senza ombra di dubbio rende ancora più intrigante addentrarsi nei meandri dei pronostici Europa League, cosa che ora proveremo a fare.

Prendiamo innanzitutto in considerazione le partite delle nostre rappresentanti: per la Lazio finora un torneo fantastico con una qualificazione agli ottavi che potrebbe essere distante solo un paio di vittorie, per la Roma invece tanta fatica (così come in campionato) ma un successo nell’ultima giornata che potrebbe aver rilanciato le ambizioni di una squadra che in ogni caso dovrà ancora risolvere parecchie questioni, non tutte necessariamente di campo. Facendoci aiutare allora dalle quote fornite dai bookmaker, andiamo subito a valutare queste due partite con i pronostici Europa League per la quarta giornata.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: UNION SAINT GILLOISE ROMA

Union Saint Gilloise Roma, di cui parliamo nei pronostici Europa League, è una partita che certamente è parecchio importante per la squadra giallorossa: la Roma infatti ha vinto una sola delle tre gare che ha giocato, ha già perso sul campo dell’Elfsborg e in generale le vicende societarie che hanno portato all’esonero di Daniele De Rossi si stanno purtroppo riflettendo nei risultati della squadra, che in Serie A deve già arrancare per conquistare una qualificazione all’Europa e non trova la giusta continuità, come ha dimostrato anche a Verona dove ha perso sul filo di lana, mostrando anche come le cose girino anche male quando il quadro generale è negativo.

L’Union Saint Gilloise tuttavia ha fatto un solo punto in questo avvio, e allora i pronostici Europa League emessi dalla Snai ci dicono di una Roma che va in Belgio con il ruolo della favorita, anche se le quote sono decisamente in equilibrio con il segno 2 per la vittoria giallorossa che vi farebbe guadagnare 2,55 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 1 per il successo della squadra di casa porta in dote una vincita ammontante a 2,75 volte la vostra giocata. Infine l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso il valore proposto dal bookmaker è di 3,20 volte l’importo investito.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LAZIO PORTO

Sicuramente con i pronostici Europa League è intrigante parlare di Lazio Porto, uno dei big match di giornata: tuttavia va anche detto che in questo momento la squadra lusitana sta faticando più del previsto, ha vinto una sola volta e ha già perso sul campo del Bodo/Glimt, di conseguenza ha bisogno di alzare l’asticella anche se alcune prestazioni sono state confortanti, su tutte quella contro il Manchester United in cui il Porto è andato ad un passo della vittoria. Della Lazio abbiamo detto: punteggio pieno e ottavi vicini, forse il calendario può aver influito ma questa squadra sta facendo benissimo anche in campionato, e dopo la rivoluzione estiva non era affatto scontato.

Lazio che è favorita anche dall’agenzia Snai, perché i suoi pronostici Europa League assegnano un valore pari a 2,45 volte la giocata sul segno 1 per la vittoria biancoceleste, mentre il segno 2 che va a regolare il successo del Porto vi farebbe guadagnare un importo corrispondente a 2,75 volte quanto messo sul tavolo e infine il pareggio, per il quale puntare sul segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,30 volte quella che sarà stata la cifra investita sulla partita dello stadio Olimpico.