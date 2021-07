Pronostici Europei 2020/ Finale Italia Inghilterra: quote e previsioni

I pronostici Europei 2020 ormai sono già focalizzati su quello che succederà domenica sera a Wembley, quando nel prestigioso stadio londinese andrà in scena l’attesissima finale Italia Inghilterra, che naturalmente catalizzerà l’attenzione anche degli appassionati di scommesse in ogni parte del mondo. Ci sono ancora tre giorni prima dell’epilogo di Euro 2020, ma siamo già in attesa anche perché protagonisti in campo saranno anche gli azzurri di Roberto Mancini, che dopo avere eliminato la Spagna ai calci di rigore se la vedranno con i padroni di casa dell’Inghilterra, che invece hanno avuto bisogno dei tempi supplementari per sconfiggere la Danimarca. La finale degli Europei 2020 già da oggi sarà naturalmente al centro dell’attenzione degli appassionati di scommesse: andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote sulla partita e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europei 2020 sulla finale Italia Inghilterra.

PRONOSTICI EUROPEI 2020, FINALE ITALIA INGHILTERRA

A Wembley si affronteranno le due Nazionali che probabilmente sono state le migliori in questi Europei 2020, dunque un epilogo che possiamo considerare giusto anche se le due semifinali sono vissute sul filo dell’equilibrio e dunque Spagna e Danimarca sono giunte a loro volta vicinissime al traguardo. L’Italia è piaciuta di più per la qualità del gioco, la Danimarca si è fatta apprezzare soprattutto per la solidità difensiva, con un solo gol incassato finora in tutto il torneo. Il fattore campo potrebbe favorire l’Inghilterra, ma anche essere fonte di ulteriore pressione sugli uomini di Gareth Southgate, a caccia del primo Europeo per l’Inghilterra, che non vince nulla da 55 anni, mentre il giorno in più di riposo potrebbe essere un piccolo vantaggio per l’Italia. Di certo ci sarà incertezza, come è normale che sia in una partita dalla posta in palio così elevata, in cui ci si giocherà il titolo di campioni d’Europa. L’agenzia Snai ritiene che l’equilibrio sia praticamente totale, anche se concede un minimo margine di vantaggio ai padroni di casa inglesi e quota la loro vittoria (segno 2, formalmente in trasferta) a 2,70 volte la posta in palio contro il 2,90 per il segno 1 “azzurro”.

