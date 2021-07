Pronostici Italia Inghilterra/ Finale Europei 2020: quote e previsioni alla vigilia

PRONOSTICI ITALIA INGHILTERRA: FINALE EUROPEI 2020

Manca un solo giorno alla finale degli Europei 2020: è tempo allora di un altro viaggio con i pronostici di Italia Inghilterra, questa volta alla vigilia della partita che si giocherà a Wembley domenica 11 luglio. Lo abbiamo detto nei giorni scorsi: una finale sfugge sempre a ogni previsione, le quote ci aiutano a definire quale possa essere la nazionale favorita e con quale margine ma, va detto, l’andamento dei valori emessi dai vari bookmaker rispecchia anche il numero di giocate sul singolo esito. Come dire: se per assurdo tutti puntassero sulla vittoria dell’Inghilterra, questa eventualità inevitabilmente pagherebbe pochissimo e al contrario sarebbe un colpo grosso il successo dell’Italia.

Probabili formazioni Italia Inghilterra/ Diretta tv, tante certezze per i due ct

Fatta questa doverosa premessa, proviamo ancora una volta ad addentrarci nei pronostici della finale degli Europei 2020: parleremo di numeri, dati e statistiche che sono dunque elementi “freddi”, non ci sarà il rischio di farsi prendere dal sano e giustificatissimo entusiasmo patriottico e, nella peggiore delle ipotesi, un po’ di scaramanzia legata alla cabala potrebbe accompagnare l’esplorazione dei pronostici di Italia Inghilterra. Poco più di 24 ore al fischio d’inizio della finale: le valutazioni si riducono ai minimi termini, eccone dunque delle altre.

Finale Europei 2020/ Quanto guadagnano gli Azzurri vincendo Italia Inghilterra?

PRONOSTICI ITALIA INGHILTERRA: QUOTE E PREVISIONI

Con i pronostici di Italia Inghilterra possiamo dunque valutare quale sia l’oscillazione delle quote, nelle previsioni dei bookmaker: prendiamo in esame uno dei più popolari e cioè Bwin, ricordando che anche se siamo a Wembley è l’Italia ad essere ufficialmente padrona di casa, di conseguenza l’agenzia segue questa chiave di lettura e il segno 1 è quello sul quale puntare per il successo degli azzurri. Vediamo subito allora come siano i nostri avversari ad essere favoriti, ma con una differenza assolutamente minima: infatti l’eventualità di un Europeo vinto entro i 90 minuti dalla nazionale azzurra vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,75 volte quello che avrete scelto di investire, mentre il successo dell’Inghilterra, che viene giocoforza regolato dal segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 2,55 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, che manderebbe la partita ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, che l’Italia ha già tirato in maniera positiva ed esaltante nella semifinale contro la Spagna: qualora nella finale degli Europei 2020 uscisse il segno X, la vincita prevista da questo bookmaker sarebbe di 2,85 volte la puntata. Abbiamo dunque tre quote davvero vicine, con una differenza di 0,20 tra la più alta e la più bassa: Italia Inghilterra promette di essere una grande sfida…

LEGGI ANCHE:

PRONOSTICI EUROPEI 2021 ITALIA INGHILTERRA/ Previsioni e quote finale: chi segnerà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA