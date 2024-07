COME SARÀ IL MEDAGLIERE ITALIA ALLE OLIMPIADI 2024 DI PARIGI?

I pronostici medagliere Italia Olimpiadi 2024 Parigi sono possibili? Sì, anche perché ci sono delle quote ufficiali: prima di tutto dobbiamo dare qualche dato per entrare maggiormente nel clima a cinque cerchi e capire di quali cifre stiamo parlando. È dunque utile ricordare che tre anni fa, alle Olimpiadi di Tokyo, la spedizione italiana chiuse con 40 medaglie, arrivando decima nella classifica finale: ecco, i pronostici medagliere Italia Olimpiadi 2024 ripartono da qui, perché naturalmente quella è la somma che da riferimento alla XXXIII edizione dei Giochi Estivi. In Giappone vivemmo la grande esplosione dell’atletica, che “gonfiò” il nostro risultato: certamente Marcell Jacobs e la 4×100, ma anche Gianmarco Tamberi e i due marciatori Massimo Stano e Antonella Palmisano.

Tutti atleti che possono ripetersi nel medagliere Olimpiadi 2024 Parigi, ma in aggiunta quest’anno – a differenza del 2021 – possiamo schierare le grandi speranze nel tennis nonostante il ritiro di Jannik Sinner, c’è però Jasmine Paolini (del resto finalista sia al Roland Garros che a Wimbledon, in un mese) e le squadre di doppio, in particolar modo quella formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dunque, i pronostici medagliere Olimpiadi 2024 Parigi tengono conto di questo e poi anche di altri atleti che potrebbero arrivare alla medaglia.

PRONOSTICI MEDAGLIERE ITALIA OLIMPIADI 2024 PARIGI: LE QUOTE

Ora: per i pronostici medagliere Olimpiadi 2024 Parigi aggiungiamo che Giovanni Malagò ha posto come obiettivo quello delle 41 medaglie: vale a dire, una in più rispetto a Tokyo. Tuttavia i ranking che sono stati creati sono anche più fiduciosi, e dicono che l’Italia può attestarsi addirittura tra le 45 e le 47 medaglie. Le quote in questo senso dicono che la possibilità di un Over 45,5 sulle medaglie totali degli azzurri pagherebbero 1,57 la posta in palio: questo vale sia per GazzaBet che per PlanetWin e Sisal, tutte concordi su questi valori. Superare invece i 10 ori giapponesi? I pronostici medagliere Italia Olimpiadi 2024 Parigi parlano di 1,85 e addirittura 1,80 per PlanetWin sull’opzione Over 11,5, vale a dire ovviamente più di 11 gradini più alti del podio.

Certamente l’Italia può superare le 40 medaglie: basti pensare alla scherma dove, al netto di qualche calo negli ultimi anni, possiamo fare incetta; o al nuoto, che soprattutto negli ultimi eventi ha dimostrato come la nostra nazionale sia in grande crescita. Avremo poi come detto il tennis, dal quale realisticamente potrebbero saltare fuori tre o quattro medaglie; e come sempre confidiamo negli sport di squadra, perché volley e pallanuoto (maschili e femminili) possono regalarci addirittura un en plein di podi. Questi i pronostici medagliere Italia Olimpiadi 2024 Parigi: poi, parleranno le gare…