Pronostici Olympiakos Fiorentina/ Le quote sulla finale di Conference League (oggi 29 maggio 2024)

PRONOSTICI OLYMPIAKOS FIORENTINA: LE QUOTE SULLA FINALE DI CONFERENCE LEAGUE

Finalmente è arrivato anche il momento di parlare dei pronostici di Olympiakos Fiorentina: la partita di mercoledì 29 maggio (ore 21:00) è la finale di Conference League 2023-2024, abbiamo ancora negli occhi la straordinaria vittoria dell’Atalanta in Europa League e ora speriamo di fare il bis, invertendo una tendenza rispetto all’anno scorso in cui tre italiane avevano perso tre finali. La Fiorentina, a proposito, torna a giocare l’ultimo atto di Conference League: dopo la beffa subita dal West Ham ha saputo ripetersi e ora certamente parte favorita contro l’Olympiakos, che però non va affatto sottovalutato.

Intanto i greci giocano in casa, siamo infatti ad Atene e, anche se lo stadio è quello dell’Aek, certamente una larga parte del pubblico sarà a favore dell’Olympiakos; in più sulla panchina della squadra siede José Luis Mendilibar, l’allenatore spagnolo che giusto un anno fa ha vinto l’Europa League con il Siviglia, strappandola alla Roma. Adesso però bisogna analizzare i pronostici di Olympiakos Fiorentina: per un punto sulla finale di Conference League ci faremo aiutare dalle quote che sono state fornite dai vari bookmaker, prendendo innanzitutto in considerazione i valori proposti dall’agenzia Snai.

PRONOSTICI OLYMPIAKOS FIORENTINA: VIOLA FAVORITI

Abbiamo già detto che i pronostici di Olympiakos Fiorentina ci consegnano una Viola favorita: lo dice una rosa che appare superiore in termini generali e lo dice la possibilità di confrontarsi in un campionato di maggiore livello rispetto a quello greco, ma a supportare queste ipotesi arrivano anche le quote che sono state fornite dalla Snai, come noto “modellate” sulla base delle giocate pervenute. Ecco allora che il segno 2 per la vittoria della Fiorentina, che formalmente è la squadra che gioca in trasferta, vi farebbe guadagnare una somma che corrisponde a 2,35 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo per la finale di Conference League.

Trattandosi di una gara secca per il titolo la situazione non può comunque che essere di equilibrio, e infatti il segno 1 che regola l’ipotesi dell’affermazione dell’Olympiakos non è lontano, avendo un valore che ammonta a 3,10 volte la vostra giocata. Infine il segno X, sul quale dovrete puntare se pensate che ad Atene finirà in parità – portando così ai tempi supplementari – con questo bookamerk porta in dote una vincita che equivale a 3,20 volte l’importo investito. Naturalmente, il campo potrebbe dirci tanto altro ma questo lo scopriremo quando si giocherà…











