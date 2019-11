Pronostici qualificazioni Europei 2020/ Quote e scommesse per le partite di oggi

Le qualificazioni agli Europei 2020 sono protagoniste in questi giorni, di conseguenza anche gli appassionati di scommesse concentrano la loro attenzione sugli incontri in programma in questa fase caldissima delle qualificazioni, che stanno per emettere tutti i verdetti. Facciamo dunque una panoramica dei pronostici qualificazioni Europei 2020 dando uno sguardo alle quote per alcune partite di spicco in programma oggi, venerdì 15 novembre 2019, a cominciare naturalmente dall’Italia che sarà protagonista in Bosnia per la nona giornata del nostro girone J. Molte partite appaiono davvero a senso unico oggi, con troppa disparità di valori in campo: ci concentriamo dunque in sede di pronostici qualificazioni Europei 2020 sui match che potrebbero essere più interessanti.

PRONOSTICO BOSNIA ITALIA

Gli azzurri sono già qualificati per la fase finale, avendo vinto otto partite su otto finora. Sulla partita a dire il vero pesa una incognita: la Bosnia sarà ancora in corsa oppure la Finlandia (che gioca alle 18) si sarà già presa matematicamente il secondo posto? In ogni caso è una trasferta che si annuncia ostica per Roberto Mancini, il che è anche un bene perché ci servono test rilevanti verso gli Europei: un pareggio non sarebbe una sorpresa, sporcherebbe leggermente la media dell’Italia ma sarebbe da considerare come un risultato positivo.

PRONOSTICO ROMANIA SVEZIA

Questa sarà sicuramente una partita di notevole interesse, perché Romania e Svezia sono in corsa per il secondo posto dietro alla Spagna già qualificata nel girone F: gli svedesi sono un punto avanti, ma oggi devono fare visita alla Romania che si gioca tutto, perché se resta dietro vedrà di fatto finire ogni speranza (all’ultima giornata la Svezia ospita le Far Oer). La Romania darà il tutto per tutto, la Svezia potrebbe agire di rimessa, ci ricorda (purtroppo) una partita di due anni fa a San Siro, sempre con gli svedesi protagonisti. Sarà un altro pareggio?

PRONOSTICO SVIZZERA GEORGIA

In questo caso siamo nel girone D: la Georgia non è una squadra scarsa, come testimoniano gli 8 punti in classifica, tuttavia non ha più speranze di qualificazione mentre i padroni di casa della Svizzera si giocano molto, perché al momento sono terzi, anche se staccati di un solo punto dalla coppia di testa formata da Danimarca e Irlanda (che oggi riposa). Vittoria praticamente obbligatoria dunque per gli svizzeri e d’altronde ci stupirebbe ogni esito diverso dal segno 1.



