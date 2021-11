Pronostici Qualificazioni Mondiali 2022/ Quote e previsioni: occhio a Spagna e Serbia

PRONOSTICI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: LE PARTITE DI OGGI

Sono riflettori puntati sui pronostici delle Qualificazioni ai mondiali del 2022: con oggi, domenica 14 novembre 2021 diamo il via all’ultimo turno per il torneo europeo e davvero non vediamo l’ora di scoprire quote e previsioni. Anche perchè questi saranno gli ultimi tre punti in palio e che dunque determineranno eliminazioni e qualificazioni, sia dirette che solo alla fase play off del torneo continentale: siamo dunque un una fase delicatissima e oggi saranno certo grandi scintille in campo.

Anche perchè in questa domenica non mancheranno davvero le big: oggi saranno in campo formazioni come Germania, ma pure Portogallo e Serbia e Spagna Svezia, con solo i primi, i tedeschi, sicuri da tempo della qualificazione alla fase finale del torneo: le altre invece si affronteranno in sfide dirette per il pass che vale il torneo del Qatar 2022. Siamo dunque impazienti di dare il via a questa gran giornata di calcio: chissà che ci diranno ora i pronostici per le Qualificazioni ai mondiali del 2022.

PRONOSTICO CROAZIA RUSSIA

Per i pronostici delle qualificazioni ai mondiali 2022, nella sfida che vale la testa del girone H tra Croazia e Russia, non esitiamo a concedere ai padroni di casa il favore al successo. Pur consapevoli che oggi servirà solo vincere per poter strappare il pass che vale il Qatar, la squadra di Dalic è netta favorita tra le mura di casa, pur contro un rivale in ottime condizioni.

PRONOSTICO PORTOGALLO SERBIA

Ci si gioca moltissimo oggi a Lisbona e sulla carta i netti favoriti dal pronostico sono propri i lusitani di Santos, che pure solo pochi giorni fa hanno realizzato solo il pareggio a reti bianche contro l’Irlanda. Pure questa si annuncia partita durissima: il 2-2 dell’andata lascia aperto comunque uno spiraglio per gli ospiti.

PRONOSTICO SPAGNA SVEZIA

Nel big match che vale un pass per i mondiali del 2022 per il girone B, ecco che concediamo agli iberici il favore per i pronostici delle qualificazioni ai mondiali 2021. La squadra di Luis Enrique, di ritorno dal buon successo occorso sulla Greca in settimana pure deve preparasi a un incontro molto difficile e intenso contro una Svezia arrabbiatissima per avere da poco perso con la Georgia. Sarà partita bollente.



