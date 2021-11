Diretta Irlanda Portogallo/ Streaming video tv: partita decisiva per i lusitani!

DIRETTA IRLANDA PORTOGALLO: LUSITANI PER IL PRIMATO

Irlanda Portogallo è in diretta dall’Aviva Stadium di Dublino, e si gioca alle ore 20:45 di giovedì 11 novembre: siamo nell’ottava giornata del gruppo A per le qualificazioni Mondiali 2022, e per entrambe le nazionali si tratta del penultimo appuntamento. Irlanda ormai fuori dai giochi e con il massimo obiettivo di prendersi il terzo posto in classifica e vendicare la bruciante sconfitta dell’andata, subita in rimonta; per i lusitani questo è invece il match decisivo, perchè vincerlo significherebbe avere un piede e mezzo in Qatar.

Infatti nel gruppo A il Portogallo occupa la seconda posizione, con un punto di ritardo dalla Serbia; i balcanici oggi riposano, all’ultimo turno ci sarà la sfida diretta al Da Luz e arrivarci davanti significherebbe ovviamente poter pareggiare per qualificarsi. Per questo Fernando Santos punta tantissimo su questo match; vedremo come andranno le cose nella diretta di Irlanda Portogallo, mentre aspettiamo possiamo brevemente analizzare le scelte operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA IRLANDA PORTOGALLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Irlanda Portogallo non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: la partita non è infatti tra quelle scelte da Mediaset in questa tornata delle qualificazioni Mondiali 2022, di conseguenza non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per le informazioni utili potrete comunque consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) così come gli account forniti dalle due federazioni sui social network, in particolare le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA PORTOGALLO

Sarà un 3-4-3 quello di Stephen Kenny per Irlanda Portogallo: in porta va Bazunu, davanti a lui dovremmo vedere Nathan Collins e Egan in accompagnamento al leader difensivo Duffy, poi i due laterali sulla linea di centrocampo che saranno Doherty e McClean. Cerniera centrale con due tra Hourihane, Hendrick e Arter; Callum Robinson favorito su Parrott come centravanti, Ogbene e McGrath dovrebbero essere i due laterali alti insidiati dallo stesso McLean che può avanzare in campo.

Nel Portogallo sarà 4-3-3 con Pepe e Ruben Dias davanti a Rui Patricio, Joao Cancelo ancora a sinistra e dunque Nélson Semedo che salvo sorprese occuperà l’altra corsia; Palhinha tiene le fila del centrocampo, con lui Joao Moutinho o Danilo Pereira ad accompagnare anche in una sorta di 4-1-4-1 in fase di possesso, alzando i due centrali e piazzandoli con Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo a supportare Diogo Jota, che come prima punta sembra in vantaggio su André Silva.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Irlanda Portogallo e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 9,25 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,75 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 1,30 volte l’importo investito.

