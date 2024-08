PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 3^ GIORNATA

Nuovo appuntamento con i pronostici Serie A: la terza giornata del massimo campionato, dopo la quale avremo la prima sosta per gli impegni delle nazionali, è stata inaugurata ieri da due anticipi che di fatto hanno preso il posto dei posticipi del lunedì, almeno per questo turno, proprio perché poi bisognerà rispondere alle convocazioni delle varie federazioni. Il quadro dei pronostici Serie A ci permette di cominciare a ipotizzare cosa potrebbe succedere sui campi, parlando dei rapporti di forza a seconda del momento delle varie squadre ma anche dei valori assoluti; come sempre, ci faremo aiutare dai dati oggettivi forniti dalle agenzie che si occupano delle previsioni.

Iniziamo allora il nostro percorso sui pronostici Serie A; possiamo intanto ricordare che dopo due giornate la sola squadra ad aver sempre vinto è la Juventus, alcune delle big stanno faticando più del previsto e, in termini generali, questo campionato si sta presentando abbastanza equilibrato. D’altro canto siamo solo alla fine di agosto, dunque è decisamente presto per tracciare bilanci approfonditi; non ci resta allora che immergerci nell’atmosfera dei pronostici Serie A, poi come sempre i protagonisti di sabato e domenica forniranno le risposte alle nostre domande.

PRONOSTICI SERIE A: LECCE CAGLIARI

Il nostro percorso attraverso i pronostici Serie A inizia da Lecce Cagliari: parliamo di una partita per la salvezza, le prime giornate hanno confermato questo scenario con il Lecce che, unica squadra tra quelle del campionato, si trova ancora a zero punti e deve segnare il suo primo gol, sconfitto prima dall’Atalanta e poi dall’Inter ha ora, finalmente, la possibilità di giocare una partita del suo livello e incamerare tre punti che sarebbero molto importanti. Il Cagliari tutto sommato ha destato buona impressione: è riuscito a frenare la Roma alla Unipol Domus, poi ha pareggiato contro il Como e dunque deve ancora subire la sua prima sconfitta, Davide Nicola verso un’altra salvezza?

Lo scopriremo, intanto i pronostici Serie A su questo match ci dicono di un Lecce favorito dal fattore campo: il segno 1 per la vittoria dei salentini vi permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2,25 volte la vostra giocata, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna del Cagliari porta in dote una vincita che ammonta a 3,35 volte quanto avrete pensato di investire. Il pareggio, eventualità per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore pari a 3,15 volte la cifra messa sul piatto per questa partita.

PRONOSTICI SERIE A: LAZIO MILAN

Parliamo di Lazio Milan con i pronostici Serie A, una bella sfida allo stadio Olimpico tra due squadre che vanno ancora alla ricerca delle loro certezze. Soprattutto il Milan, ancora senza vittorie: i rossoneri hanno già subito quattro gol in due gare e sembrano non decollare nonostante tutto, si dice di un Paulo Fonseca già in discussione ma ora vedremo come andranno le cose contro la Lazio che, dal canto suo, dopo aver battuto il Venezia all’esordio è caduta Udine, rimettendo in discussione le belle cose che aveva fatto vedere e soprattutto dimostrando una certa leggerezza nella rosa, cosa di cui si sono accorti anche i tifosi che infatti contestano la società.

Intanto per Lazio Milan i pronostici Serie A indicano una situazione di equilibrio nella quale i rossoneri sono leggermente in vantaggio: abbiamo un valore di 2,45 volte la posta in palio sul segno 2 per la loro vittoria, mentre il segno 1 che identifica l’affermazione della Lazio vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 2,75 volte la giocata. Il pareggio, per il quale naturalmente bisognerà puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita corrispondente a 3,40 volte l’importo che avrete scelto di investire.