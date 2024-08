RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA!

Finalmente alla Unipol Domus è tutto pronto per il via dei risultati Serie A, con i due posticipi che definiranno il quadro della seconda giornata e ci diranno in che modo sarà la classifica del campionato. Possiamo intanto dire che Verona Juventus sia una partita molto intrigante: forse l’ultima volta in cui entrambe le squadre si contendevano lo scudetto resta quel memorabile 1984-1985 in cui l’Hellas effettivamente il titolo lo aveva vinto, anche grazie a un pareggio per 1-1 a Torino nel girone di ritorno, con i bianconeri che invece erano presto affondati ma avevano comunque vinto la Coppa dei Campioni.

Nella stagione seguente ci sarebbe poi stato l’incrocio proprio nella principale competizione europea, ma la retrocessione del Verona nel 1990 ha definitivamente fatto tramontare il grande Hellas; ora però la società scaligera sta affrontando il sesto campionato consecutivo in Serie A e anche questo è un dato interessante di cui parlare, perché proprio da quell’epopea degli anni Ottanta non si vedeva una striscia così lunga. Prima però bisogna parlare della partita tra il Cagliari e il Como, dunque mettiamoci comodi perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando e per i risultati Serie A si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

LA NEOPROMOSSA

Nei risultati Serie A per questi posticipi della seconda giornata è molto interessante anche la partita del Como: i lariani hanno avuto parecchie aspettative al loro esordio, forti di una proprietà tra le più ricche in Italia e di una campagna acquisti di primissimo livello, basterebbe pensare a Raphael Varane (che però si è subito infortunato in Coppa Italia), Pepe Reina, Alberto Moreno e Andrea Belotti. Una squadra che appare avere qualcosa in più di una neopromossa che lotti per la salvezza; l’esordio è stato negativo, 0-3 sul campo della Juventus con un solo tiro in porta, ma naturalmente l’avversaria era una candidata allo scudetto.

Cesc Fabregas comunque è sotto osservazione: anche la sua nomina ad allenatore ha fatto discutere per la mancanza di esperienza, ma rientra comunque nel progetto della dirigenza e dunque bisognerà vedere se l’allenatore spagnolo durerà sulla panchina del Como, che intanto come già detto ha una bella occasione per mettere a referto i primi punti del suo campionato. Ricordiamo, a margine dei risultati Serie A, che l’ultima volta in cui i lariani lo hanno fatto nel massimo torneo era il 24 maggio 2003, vittoria contro il Torino ma comunque retrocessione sancita da tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

I DUE POSTICIPI!

Si gioca per i risultati Serie A, oggi lunedì 26 agosto si esaurisce la seconda giornata di un campionato che è iniziato in maniera scoppiettante, con qualche risultato a sorpresa e tanti pareggi che ci hanno detto di come la condizione delle varie squadre sia ancora in divenire. Intanto i due posticipi del turno saranno Cagliari Como, che si gioca alle ore 18:30, e Verona Juventus che è in programma alle ore 20:45, la classifica ci dice che quello del Bentegodi è uno scontro al vertice mentre alla Unipol Domus si va a caccia dei primi punti, con il Como che ha aperto male il suo grande ritorno in Serie A.

Scopriremo presto quello che succederà nei risultati Serie A per la seconda giornata, i due posticipi sono ormai dietro l’angolo e allora vedremo per esempio se la Juventus sarà in grado di confermarsi andando a prendersi la seconda vittoria per provare un’ideale fuga in classifica, o se appunto il Como rispetterà quelle forti ambizioni di cui si era parlato all’inizio della stagione, anche grazie a un calciomercato certamente molto importante trattandosi di una squadra neopromossa. Tra poco allora avremo il responso dai campi…

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO DELLE SFIDE

Siamo quasi arrivati al lunedì dedicato ai risultati Serie A: cosa riuscirà a fare il nuovo Cagliari? La società isolana è sotto i riflettori, e non potrebbe essere altrimenti: nelle ultime due stagioni Claudio Ranieri, rinverdendo i fasti dei suoi esordi come allenatore, l’ha prima condotto in Serie A e poi a una straordinaria salvezza, poi però ha deciso di ritirarsi in anticipo e così la società ha dovuto fare un scelta, affidandosi a Davide Nicola che può mettere a curriculum una serie di salvezze miracolose, anche se la carriera dice che il tecnico piemontese fa meglio quando viene chiamato in corsa.

Anche per questo motivo dunque, nei risultati Serie A, il Cagliari è sotto esame: all’esordio ha comunque ottenuto un risultato interessante e positivo fermando la Roma, adesso ha l’occasione di giocare un’altra volta davanti al pubblico amico e contro una squadra che, almeno sulla carta, è avversaria diretta per la salvezza. Scopriremo tutto tra poco, quando finalmente per i risultati Serie A si tornerà a giocare e noi sapremo anche quale sarà la classifica del massimo campionato di calcio al termine della seconda giornata.

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 2^ GIORNATA

Ore 18:30 Cagliari Como

Ore 20:45 Verona Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Torino, Genoa, Parma, Udinese, Empoli 4

Juventus, Verona, Atalanta, Lazio, Napoli 3

Fiorentina 2

Cagliari, Milan, Roma, Monza, Venezia, Bologna 1

Como, Lecce 0