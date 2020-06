Pronostici Serie A/ Quote e previsioni: Juventus Lecce inaugura la 28^ giornata

Il primo appuntamento con i pronostici di Serie A per la 28^ giornata riguarda una sola partita: venerdì 26 giugno è infatti in programma Juventus Lecce, che si gioca alle ore 21:45 e inaugura il turno. L’anticipo ovviamente ci presenta una sfida che sulla carta sorride totalmente ai bianconeri: la capolista del nostro campionato ha parzialmente riscattato la delusione di Coppa Italia vincendo 2-0 a Bologna, e come bonus aggiuntivo si è avvalsa del ko della Lazio (rimontata a Bergamo) e del pareggio beffardo dell’Inter per aumentare il proprio vantaggio. Sono adesso 66 i punti della Juventus: 4 più della Lazio e 8 più dell’Inter. Si tratta di confermare questo margine e provare anzi ad ampliarlo, in questo senso Maurizio Sarri, che pure si trova con la difesa in piena emergenza sugli esterni, sa bene che l’impegno dell’Allianz Stadium contro il Lecce è assolutamente da vincere. All’andata i salentini avevano imposto il pareggio alla Juventus, centrando il primo punto al Via del Mare; in trasferta la squadra di Fabio Liverani resta una formazione temibile perché brava a chiudersi e ripartire in contropiede con la qualità e la velocità dei suoi trequartisti, ma è pacifico dire che la Juventus abbia il dovere di portare a casa la posta piena.

PRONOSTICI SERIE A: JUVENTUS LECCE

Lo dice anche l’agenzia Snai, uno dei bookmaker a fornire le quote per i pronostici di Serie A: Juventus Lecce che inaugura la 28^ giornata del campionato sorride ai bianconeri anche nei valori ufficiali che sono state emessi. Vediamolo nel dettaglio: il segno 1 è quello che identifica la vittoria della capolista, e il guadagno che ne deriverebbe sarebbe, per tutti coloro che avranno puntato su questa eventualità, di 1,14 volte quanto messo sul piatto. Per intenderci si vincerebbero 11,4 euro giocandone 10: per aumentare la vincita bisogna dunque rischiare, per esempio puntare sull’ipotesi del pareggio. In questo caso il segno da giocare è la X: qualora all’Allianz Stadium non dovesse esserci un vincitore al termine dei 90 minuti, la cifra che vi ritrovereste in tasca sarebbe corrispondente a 8,50 volte il valore dell’importo che avrete investito. Il colpo grosso resta dunque quello della vittoria esterna del Lecce: vale sempre la pena rischiare e scommettere sulla partita della vita da parte della squadra pugliese. La quale, espugnando il terreno di gioco della Juventus, vi farebbe guadagnare addirittura 18,00 volte la somma investita, vale a dire 180 euro avendone messi 10 sul piatto. Niente male davvero, ma la domanda è: davvero Liverani e i suoi ragazzi hanno la possibilità di prendersi 3 punti all’Allianz Stadium?



© RIPRODUZIONE RISERVATA