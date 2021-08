Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per i posticipi della 1^ giornata. 23 agosto

PRONOSTICI SERIE A: LE SFIDE DI OGGI 23 AGOSTO 2021

Si completerà solo oggi, lunedi 23 agosto 2021 il quadro dei pronostici della Serie A per le sfide della 1^ giornata, con le quote per le ultime due sfide e dunque Cagliari-Spezia alle ore 18.30 e Sampdoria-Milan prevista alle ore 20.45. Dopo dunque i gran colpi di scena vissuti per il primo turno della nuova stagione 2021–22 sabato e domenica ecco che torneremo in campo solo questa sera per ammirare le ultime due partite della giornata e dunque siamo impazienti di scoprire quote e previsioni per questi ultimi match.

Pure va detto che non sarà sempre possibile fissare per tutti un pronostico netto e che comunque l’imprevisto è sempre dietro l’angolo: dopo tutto siamo solo alla prima giornata di campionato, dopo una preparazione estiva non sempre completa (come nel caso dei bianconeri). Pure proviamoci e per le ultime sfide della 1^ giornata, vediamo che ci riservano i pronostici della Serie A: quali saranno quote e previsioni di Cagliari-Spezia e Sampdoria-Milan?.

PRONOSTICO CAGLIARI SPEZIA

Abbiamo appena accennato a un’estate complicata di preparazione per i club ligure, tormentata pure dallo scoppio di un focolaio Covid 19 nello spogliatoio: anche per questo fattore non ci sentiamo di vedere lo Spezia come netto favorito oggi per i pronostici della Serie A. Pure va detto che il campo potrebbe facilmente smentirci: dopo tutto anche il Cagliari non ha sempre brillato questa estate e la squadra di Thiago Motta potrebbe sorprenderci, come aveva fatto dopo tutto solo un anno fa, al debutto in campionato. Staremo a vedere.

PRONOSTICO SAMPDORIA MILAN

Pur avendo perso tasselli importanti (e rinunciando a giocatori oggi out per infortunio come Kessie e Ibrahimovic), il Milan di Pioli rimane certo netto favorito per i pronostici di Serie A al Marassi. Il diavolo ha ben convinto questa estate, sia sul mercato, che negli allenamenti che durante i test estivi, e guidato da un Olivier Giroud in condizione potrebbe regalarci grandi emozioni, pure i rossoneri devono stare attenti: la Sampdoria di D’Aversa è squadra ostica, ancora da valutare con precisione, capace di ribaltare ogni situazione. Non si annuncia in ogni caso un match semplice.

