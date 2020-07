Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sull’anticipo Atalanta Brescia

Per quanto riguarda i pronostici Serie A, dobbiamo rilevare che questo martedì sarà piuttosto tranquillo perché ci proporrà una sola partita – d’altronde appena ieri è terminata la giornata precedente con l’ultimo posticipo. Ci accingiamo dunque a vivere la trentatreesima giornata di Serie A facendo una breve panoramica dei pronostici su Atalanta Brescia, il sempre vibrante derby lombardo che ha tuttavia i bergamaschi di Gian Piero Gasperini come favoriti d’obbligo, dal momento che la situazione della Dea e quella del Brescia sono a dir poco opposte. C’è chi sogna la Champions League (e non ci riferiamo soltanto all’ormai certa qualificazione per la prossima edizione…) e chi invece vede sempre più vicino il baratro della retrocessione in Serie B dopo un solo anno nella massima categoria. Insomma, sulla carta per quanto riguarda i pronostici Serie A non ci sarebbe molto da dire su Atalanta Brescia…

PRONOSTICI SERIE A: L’ANTICIPO ATALANTA BRESCIA

I numeri sono impietosi e si capisce fin troppo facilmente perché i pronostici sull’anticipo di Serie A siano a senso unico. Per l’Atalanta 67 punti in classifica e per il Brescia appena 21: significa che Bergamo va ad oltre il triplo della velocità rispetto a Brescia. Nei gol segnati, il confronto con la perfetta macchina di Gasperini è imbarazzante per chiunque, ma per le Rondinelle ancora di più: 87 reti all’attivo dell’Atalanta, il Brescia invece non va oltre quota 28 (due tra Muriel, Ilicic e Zapata e siamo già oltre questo numero). Anche per i gol subiti, che pure non sono il principale punto di forza dei nerazzurri, la differenza è nettissima: 41 al passivo degli orobici, 64 invece incassati dal Brescia. Partita senza storia? Di certo sarà diversa fuori dal campo, sia per le porte chiuse sia perché la tragedia del Coronavirus ha accomunato le due città lombarde. I valori tecnici sembrano però non dare spazio a troppe sorprese in sede di pronostici…



