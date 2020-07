Diretta Brescia Roma/ Streaming video tv: Paulo Fonseca sa di dover vincere (Serie A)

Brescia Roma, in diretta dallo stadio Rigamonti, si gioca alle ore 19:30 di sabato 11 luglio: siamo nella 32^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020 e la partita è importante per entrambe le squadre, che perseguono tuttavia obiettivi decisamente diversi. Dopo tre sconfitte consecutive la Roma è tornata a vincere, piegando il Parma in rimonta e mantenendo il passo di Napoli e Milan in chiave Europa League; sarà una lunga volata sino al termine (con i partenopei già qualificati) e dunque non si potrà sbagliare, sicuramente non in partite contro squadre che sono in zona retrocessione. Il Brescia aveva battuto un colpo piegando il Verona, ma poi è incappato nella trappola Torino: passato in vantaggio, si è fatto superare da una squadra che era in crisi nera e pericolosamente vicina al terzultimo posto. Speranze quasi ridotte al lumicino per le rondinelle, ma vedremo come andranno le cose in questa sfida interna; mentre aspettiamo la diretta di Brescia Roma possiamo fare una valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Roma verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati: bisognerà andare su Sky Sport Serie A, che trovate al numero 202 del vostro decoder, o in alternativa utilizzare l’applicazione Sky Go che permette la visione della partita di campionato in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e per mezzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ROMA

In Brescia Roma Diego Lopez potrebbe puntare sul ritorno di Chancellor nella formazione titolare: il venezuelano è pronto e potrebbe far scalare Mateju sulla corsia sinistra (in ballottaggio con Martella), conferme invece per Sabelli (ex della partita) e Papetti così come per il portiere Joronen. A centrocampo Bjarnason e Dessena sono insidiati da Zmrhal e Spalek, che possono giocare anche come mezzali; Tonali sarà il playmaker davanti alla difesa, sulla trequarti uno dei due sopra citati mentre Torregrossa e Alfredo Donnarumma vanno verso la conferma, ma attenzione a un potenziale turnover che può coinvolgere Ayé o Skrabb.

La Roma perde ancora i pezzi: oltre a Smalling mancheranno infatti gli squalificati Cristante e Mkhitaryan. In difesa dunque ritroviamo Fazio stretto tra Gianluca Mancini e Ibanez (con Pau Lopez tra i pali), potrebbe essere confermato il reparto a tre che porterebbe Bruno Peres (o Zappacosta) e Kolarov (o Spinazzola) ad agire sulla linea di centrocampo dove Lorenzo Pellegrini farebbe coppia con Veretout, oppure l’ex Sassuolo può alzarsi per agire sulla trequarti con Carles Perez, Perotti, Cengiz Under e Justin Kluivert che sono credibili alternative. Magari Paulo Fonseca lancerà Zaniolo titolare, di certo davanti dovrebbe esserci Dzeko.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Brescia Roma abbiamo a disposizione le quote fornite dalla Snai, ed è chiaro che siano i giallorossi a partire favoriti: il segno 2 per la loro vittoria porta in dote una vincita corrispondente a 1,50 volte quanto puntato, mentre con il segno 1 per il successo delle rondinelle si arriverebbe a 6,00 volte l’ammontare della giocata. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, permetterebbe un vantaggio pari a 4,50 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA