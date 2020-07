Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite (anticipi 35^ giornata)

Presentiamo i pronostici di Serie A per le partite che, in programma martedì 21 luglio, compongono il quadro degli anticipi nella 35^ giornata: ci stiamo avvicinando a passo sempre più spedito verso la conclusione del campionato, basti pensare che in un mese (il campionato è ripartito il 20 giugno, dopo il lockdown) si sono già completate otto giornate e mezza, e tra nemmeno due settimane avremo la conclusione del torneo. Sono appunto due le sfide cui assisteremo in questa serata, che ci lanceranno verso un altro turno interessante e pieno di spunti; nel tracciare i pronostici di Serie A ci serviremo delle quote che sono state fornite dall’agenzia Bwin per un pronostico, e bisognerà ovviamente tenere in considerazione il fatto che, giocando ogni tre giorni, la condizione fisica e il turnover anche massiccio imposto dagli allenatori può essere un tema. Senza aspettare oltre allora andiamo a vedere le partite del martedì provando a ipotizzare quello che potrebbe succedere in campo.

PRONOSTICI SERIE A: SASSUOLO-MILAN E ATALANTA-BOLOGNA

Prima di addentrarci in profondità nell’analisi dei pronostici di Serie A, possiamo dire che ci sono due squadre che partono favorite nelle sfide che valgono per gli anticipi: stiamo ovviamente parlando di Atalanta e Milan, che giocano rispettivamente contro Bologna (in casa) e Sassuolo (al Mapei Stadium). Tuttavia le differenze sono evidenti: la Dea infatti, secondo le quote stabilite dai bookmaker, non dovrebbe avere troppi problemi a liberarsi di un Bologna che nella sua ultima trasferta, proprio contro i rossoneri, ha incassato la bellezza di cinque gol. Visto che l’Atalanta è invece la squadra più prolifica del campionato di Serie A, con la concreta possibilità di raggiungere e superare quota 100 gol, appare del tutto giustificato il valore di 1,28 volte la puntata che Bwin ha posto sul segno 1, che identifica appunto la vittoria interna dei nerazzurri.

Per il Milan il discorso è più complicato: al di là del fattore campo che è dalla parte del Sassuolo, i rossoneri si trovano ad affrontare una squadra in salute e che virtualmente insegue ancora un posto in Europa, capace di scatenare tutta la sua potenza offensiva nel post-lockdown come dimostrato contro la Juventus, non a caso rimontata da 0-2 a 3-2 prima del pareggio finale. Ecco allora che Bwin assegna alla vittoria del Diavolo (segno 2) un valore corrispondente a 2,05 volte la giocata: il Milan resta favorito a Reggio Emilia, ma le quote previste da questo bookmaker sono comunque equilibrate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA